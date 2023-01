Ukraine: ces blindés que les pays de l'Otan sont désormais moins réticents à livrer

Photo non datée fournie le 5 janvier 2023 par l'armée française et montrant des chars AMX-10 RC.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu par téléphone jeudi 12 janvier avec son homologue ukrainien Oleksiï Reznikov. Ils sont convenus que la livraison des chars français AMX- 10 RC aurait lieu dans les deux mois. Kiev craint de devoir faire face à une importante offensive russe dans les prochaines semaines et ses forces ont un besoin urgent d'étoffer leur parc de véhicules blindés. Des blindés que les pays de l'Otan sont désormais moins réticents à donner à l'Ukraine.

Le nombre reste à préciser, mais plusieurs dizaines d'AMX-10 devraient, d'ici à la fin février, rejoindre le théâtre ukrainien. Et pour Kiev, il y a urgence.

Annoncée mercredi par le Kremlin, la nomination de Valeri Guerassimov, chef d'état-major des forces armées russes, à la tête des opérations, pourrait être le signal de la préparation d'une nouvelle offensive d'ampleur.

Or, dans cette guerre, les forces ukrainiennes manquent cruellement de véhicules blindés de tous types.

Jusqu'à présent, le camp occidental, craignant l'escalade, a toujours refusé de satisfaire une demande formulée dès le début du conflit, à savoir la fourniture de chars de combat.

En livrant ses AMX déclassés, mais qui cependant restent de redoutables machines de guerre, la France a ouvert une brèche et provoqué une inflexion.

Ainsi, ces derniers jours, les États-Unis ont promis d'envoyer une cinquantaine de véhicules de combat d'infanterie Bradley, et des Stryker plus modernes pourraient suivre.

Si Berlin a jusqu'à présent toujours refusé de fournir ce type de matériel, le chancelier Olaf Scholz, sous la pression, a finalement consenti à céder une quarantaine de blindés d'infanterie Marder.

Et la Pologne voudrait aller plus loin et a fait savoir qu'elle était prête à livrer un escadron de chars Leopard à l'Ukraine, soit une grosse dizaine d'unités de ce puissant char de combat construit en Allemagne.

Une décision collective se fait attendre, mais peu à peu les réticences s'estompent.

