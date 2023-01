Reportage

Ukraine: après une frappe russe sur un immeuble à Dnipro, la recherche de survivants

Un immeuble d'habitation a été touché à Dnipro, le 14 janvier 2023 dans l'est de l'Ukraine. © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Texte par : RFI

La Russie a encore lancé une série de missiles contre l’Ukraine ce samedi 14 janvier. L’un d’eux a frappé un immeuble résidentiel dans la ville de Dnipro, dans l'est du pays et fait au moins 12 morts et une soixantaine de blessés.