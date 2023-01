Ukraine: nouvelles frappes sur des infrastructures à Kiev

En Ukraine, après plusieurs jours de calme relatif sur le front aérien, de nouveaux missiles se sont abattus, ce samedi 14 janvier au matin à Kiev, la capitale, sur des infrastructures essentielles. Peu d’informations filtrent sur les cibles de ces bombardements, mais ce qui est nouveau, c’est que cette fois, les alarmes anti-aériennes ne se sont pas déclenchées.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Samedi matin, des explosions ont retenti très fort dans Kiev, mais cette fois sans sommation. Un peu plus tard, la défense anti-aérienne s’est mise à fonctionner, les alertes sont cependant arrivées en retard. D’ordinaire, une alarme anti-aérienne précède l’arrivée dans le ciel de missiles de croisière, permettant à la population d’anticiper, de se rendre aux abris, et aux batteries de DCA d’intervenir contre les objets intrus.

Défense prise de court

La défense anti-aérienne semble, là, avoir été prise de court. Et pour des responsables ukrainiens, cela veut dire que les Russes ont utilisé non pas des missiles de croisière de type Kalibr, qualifiés de « lents », mais des missiles balistiques de type Iskander, bien plus rapides et difficilement détectables par les moyens actuels de défense anti-aérienne.

Balistique ou hypersonique ?

Plusieurs explications sont envisageables : Les Russes pourraient manquer de stocks de missiles de croisière, ou comprendre que ceux-ci sont très souvent interceptés, et que désormais, l’arme la plus efficace sur les infrastructures civiles, ce sont les missiles balistiques ou hypersoniques dont, actuellement, seul le système anti-missiles américain Patriot permet de se prémunir.

