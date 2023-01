À Madrid, des milliers de manifestants contre les coupes dans le système de santé

Les soignants et les Madrilènes étaient dans la rue pour protester contre les coupes dans le système de santé régional de Madrid, le 15 janvier 2023.

Selon la délégation régionale, ils étaient environ 30 000 à défiler ce dimanche 15 janvier dans la capitale espagnole. La région de Madrid est une de celles à avoir le plus réduit le financement public au détriment des conditions de travail.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Le personnel sanitaire et des milliers d’habitants de la région de Madrid ont foulé ce dimanche les rues de la capitale pour dire « basta » à la politique sanitaire de la présidente de la région de Madrid, qui défend le système de santé privé.

À bout de souffle bien avant la pandémie du Covid-19, le service de santé de cette région, qui est la plus riche d’Espagne, est aujourd’hui au bord de l’implosion. Le service des urgences est en grève trois jours par semaine depuis plusieurs mois et les centres de santé tournent également au ralenti à cause aussi à des mouvements de grève.

Vuelve la "Marea Blanca" pidiendo la defensa de la salud pública con recursos en #Madrid

Coupes budgétaires importantes dans la région de Madrid

Le personnel sanitaire réclame de meilleures conditions de travail et surtout l’embauche de personnels supplémentaires. Actuellement, près de 800 000 résidents de la région de Madrid n’ont pas de médecins attitrés. La santé publique, qui est une compétence régionale en Espagne, vit au rythme des coupes budgétaires dans l’ensemble du pays, mais c’est surtout dans la région de Madrid, dirigée par la conservatrice et très libérale, Isabel Diaz Ayuso. Les économies réalisées y ont été les plus drastiques au profit d’une santé privée qui tend à se développer pour les classes moyennes élevées.

