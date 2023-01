L'espoir des proches d'Emanuela Orlandi, disparue au Vatican il y a 40 ans, renaît

Pietro Orlandi, le frère d'Emanuela Orlandi, disparue en 1984 au Vatican, se mobilise avec les comités de soutiens, au Vatican, le 14 janvier 2023. AP - Cecilia Fabiano

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est l'une des disparitions les plus mystérieuses en Italie et au Vatican, celle d'Emanuela Orlandi, jeune fille de 15 ans dont le père était un employé du plus petit État du monde. Après des années de fausses pistes, la justice du Vatican a décidé cette semaine, pour la première fois, d'ouvrir une enquête. Hier soir, les proches d'Emanuela Orlandi organisaient une manifestation pour demander au pape et au Vatican la vérité.