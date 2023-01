Ukraine: le patron de l'Otan évoque davantage d'armes lourdes «dans un futur proche»

Cette annonce de Jens Stoltenberg intervient alors que les nations occidentales commencent à fournir à l'Ukraine un armement plus lourd, après été longtemps réticentes à le faire.

« Les récentes promesses de livraison d'armement lourd sont importantes – et je m'attends à ce qu'il y en ait davantage dans un futur proche », a déclaré Jens Stoltenberg au quotidien allemand Handelsblatt. Le secrétaire général de l'Otan s'exprimait avant une nouvelle réunion de coordination, le 20 janvier, des pays occidentaux apportant une aide à l'Ukraine, sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne.

« Nous sommes dans une phase décisive de la guerre », a poursuivi Jens Stoltenberg. « Aussi, il est important que nous fournissions à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner ». Les nations occidentales ont longtemps été réticentes à livrer à l'Ukraine un armement plus lourd, invoquant la crainte d'être entraînées dans la guerre ou de provoquer la Russie.

La gamme d'armes qu'elles lui fournissent s'est désormais élargie. Début janvier, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont promis l'envoi de véhicules blindés transportant de l'infanterie ou de chars de reconnaissance – 40 Marder allemands, 50 Bradley américains et des AMX-10 RC français.

La Pologne s'est aussi dite prête mercredi à livrer 14 chars lourds Leopard 2 de conception allemande, ce qui requiert l'aval de Berlin. Le Royaume-Uni a lui annoncé samedi qu'il allait livrer 14 chars Challenger 2 en Ukraine « dans les prochaines semaines », devenant ainsi le premier pays à fournir des chars lourds de facture occidentale à Kiev.

Vladimir Poutine « a surestimé la force » de son armée, selon Jens Stoltenberg

Selon le secrétaire général de l'Otan, le président russe Vladimir Poutine a fait une erreur en attaquant l'Ukraine. « Il a surestimé la force de ses propres forces armées. Nous voyons leurs faux pas, leur absence de moral, leurs problèmes de commandement, leur mauvais équipement », a-t-il déclaré. Mais les Russes « ont démontré qu'ils étaient prêts à endurer de lourdes pertes pour parvenir à leur but », a-t-il ajouté.

De son côté, Vladimir Poutine a assuré que « la dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major », lors dans une interview à la télévision publique russe diffusée dimanche. « J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires », souhaite le président russe.

