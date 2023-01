La frilosité des Occidentaux à envoyer des chars en Ukraine moquée par Kiev dans une vidéo ironique

Le gouvernement britannique a annoncé l'envoi de quelques chars Challenger 2 en Ukraine. Une décision qui a peut-être été motivée par une vidéo, devenue virale, du gouvernement ukrainien. Le choix des Challenger 2 a en tout cas été plutôt critiqué sur les réseaux sociaux

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres,

« Les pays occidentaux sont tellement inquiets d'envoyer des chars en Ukraine qu'ils se disputent sur ce qui est ou n'est pas un "char". Voici notre suggestion…»

C’est avec ce texte qu’une vidéo officielle du ministère de la Défense ukrainien, au ton pour le moins léger, propose de reclasser certaines marques de char d’assaut en « véhicules de loisirs ».

Western countries are so worried about sending tanks to Ukraine, they’re arguing about what is and isn’t a “tank.” We offer our humble suggestion. pic.twitter.com/MNU50lw4O1 — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 12, 2023

La vidéo qui reprend ironiquement les codes d’une publicité vintage a fait un énorme buzz. Publiée sur Twitter il y a quatre jours, elle a été affichée plus de 2 millions de fois et a déjà fait près d’un million de vues. Pour BNE Intellinews, c’est le signe que « le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ancien comédien, (n’a) pas perdu son sens de l'humour. Au milieu du débat actuel sur la question de savoir si l'Europe, et l'Allemagne en particulier, doit envoyer des chars d'assaut en Ukraine ».

► À lire aussi : Le Royaume-Uni enverra des chars d'assaut «Challenger 2» en Ukraine

La vidéo a sûrement buzzé jusqu’au Royaume-Uni puisque deux jours plus tard, Downing street assurait la livraison de 14 Challenger 2 et 30 canons automoteurs AS-90, se propulsant au podium du premier pays d’Europe occidentale à envoyer des chars d’assaut et à former les troupes sur l’utilisation de l’armement livré et des chars, selon un communiqué du ministère.

« Un geste »

Ces chars seraient un cadeau empoisonné, c’est en tout cas ce que suggère le tollé de réactions sur Twitter : « Ces chars sont plus lourds et nécessitent plus de combustible », « ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon que les chars soviétiques », « les munitions ne sont pas compatibles avec celles de l’Otan »ou encore « la mince affaire de les acheminer jusqu’en Ukraine ».

La chaîne GB News a tweeté l’interview d’un spécialiste de l’armement. Pour le commandant Cliff Allum, ces tanks ne sont qu’ « un geste », sans compter qu’il faut « entre 14 et 20 semaines » de formation pour les utiliser : « Les chars Challenger 2 sont des engins très performants. Mais pour les faire fonctionner, il faut les entretenir tout le temps. Et je ne sais pas, mais, si l’idée est d’envoyer 12 chars, ce qui, entre nous, est très peu, ça crée des problèmes en tant que tel. Des problèmes logistiques, de munitions, de réparations, de maintenance. C’est beaucoup plus difficile à prendre en charge s’il y a plein de modèles différents. Et je pense que ce dont les Ukrainiens ont besoin, ce sont beaucoup de tanks. Ce dont ils n’ont pas besoin, c’est de beaucoup de tanks différents. Je pense que c’est un geste. Ce n’est qu’un geste et ce qui serait bien, c’est que l’Allemagne, et les autres pays, envoient des chars Leopard ».

'It's a gesture.'



Cliff Allum MBE assesses whether sending 14 Challenger 2 tanks to Ukraine is a 'pointless' exercise.



📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604



💻 GB News YouTube: https://t.co/Wa58gYHxmd pic.twitter.com/Dr9iB9tiyZ — GB News (@GBNEWS) January 15, 2023

Que ce soit la vidéo de l’Ukraine ou le message lancé à l’Allemagne concernant l’envoi de ses chars Leopard, on devrait en savoir plus le 20 janvier lors de la prochaine réunion des alliés, concernant la défense de l'Ukraine.

► À lire aussi : Ukraine: ces blindés que les pays de l'Otan sont désormais moins réticents à livrer

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne