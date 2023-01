Un commandant du groupe Wagner a fui la Russie pour trouver refuge en Norvège

Un commandant du groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir réussi à fuir la Russie ce week-end. Depuis la Norvège où il a demandé l'asile politique, il a raconté son périple à l'ONG russe Gulagu.

Publicité Lire la suite

Andreï Medvedev affirme avoir escaladé en pleine nuit deux clôtures barbelées et traversé la rivière Pasvik gelée qui séparent la Russie et la Norvège. Il dit avoir esquivé les tirs et les chiens des gardes frontières russes. Depuis le centre de détention pour migrants d'Oslo, le jeune homme assure par téléphone au fondateur de l'ONG russe Gulagu être prêt à témoigner contre le groupe paramilitaire. Il dit avoir des preuves d'exécutions extrajudiciaires pratiquées par les mercenaires.

Wagner recrute dans les prisons russes. Andreï Medvedev condamné pour vol, s'est engagé à combattre en juillet pour quatre mois. Après une prolongation imposée de 6 mois, il a choisi de déserter avec l'aide des combattants de son unité.

Caché en Russie, il a publié il y a quelques semaines une vidéo dénonçant l'extrême violence exercée par le groupe Wagner. Il était le commandant d'une unité combattant à Bakhmout dans le Donbass. Il affirme que ses hommes étaient utilisés comme chaire à canon. L'un d'entre eux, Yevgeny Nuzhin qui avait, lui aussi, déserté, a été tué à coup de massue sur le crâne par un autre membre du groupe Wagner. Le tout avait été filmé et diffusé sur Telegram.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne