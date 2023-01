Arrestation au Pays-Bas d’un ancien responsable du groupe État islamique

SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

L'homme arrêté ce 17 janvier est soupçonné d'avoir, entre 2015 et 2018, occupé un poste de direction au sein du service de sécurité de l'EI (Image d'illustration).

La police néerlandaise a arrêté un Syrien réfugié aux Pays-Bas, soupçonné d’avoir joué un rôle important au sein de Daesh et de Jabhat al-Nosra, en particulier dans le « camp » de Yarmouk au sud de Damas, bastion des jihadistes pendant trois ans. Une arrestation qui ne passe pas inaperçue aux Pays-Bas, d’autant que c’est loin d’être le premier suspect de crimes de guerre en Syrie à être arrêté dans le royaume.

De notre correspondant régional, Pierre Bénazet

Le Syrien de 37 ans arrêté ce mardi 17 janvier est décrit par le parquet comme ayant joué un rôle dirigeant à Yarmouk. D’abord comme chef de la sécurité de Jabhat al-Nosra de 2013 à 2015 puis dans la même fonction pour le groupe État islamique jusqu’en 2018, pendant la période où Yarmouk était aux mains des jihadistes.

Il est soupçonné par le ministère public néerlandais d’avoir participé aux crimes en Syrie et aurait été en particulier chargé d’appréhender les ennemis des deux organisations. Il sera présenté vendredi 20 janvier à un juge sous l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste et à une organisation criminelle dans le but de commettre des crimes de guerre.

L’arrestation a eu lieu près de Gorinchem dans le sud des Pays-Bas où le suspect était installé depuis 2019, année où il avait fait une demande d’asile dans le royaume. Il a été appréhendé par les policiers d’une section spécialisée dans les crimes internationaux dont une des missions est expressément « d’empêcher les auteurs de chercher refuge aux Pays-Bas et d’y séjourner en toute impunité ». C’est justement ce qui préoccupe les Néerlandais car la presse recense une dizaine d’arrestations de criminels actifs en Syrie ces dernières années.

