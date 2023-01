Svetlana Tikhanovskaïa et l’opposition biélorusse jugée à Minsk pour haute trahison

Focus

Le procès de plusieurs membres de l’opposition biélorusse en exil, dont l’ancienne candidate à la présidentielle de 2020 Svetlana Tikhanovskaïa, s'est ouvert en leur absence mardi 17 janvier à Minsk, en pleine accélération de la machine répressive du régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko.

Quatre autres personnes sont jugées aux côtés de Svetlana Tsikhanovskaïa à partir de ce mardi. Parmi elles, l’un des plus hauts fonctionnaires du régime à avoir rejoint les rangs de l’opposition, Pavel Latouchko, ancien ministre de la Culture et ambassadeur à Paris, et Olga Kovalkova, elle aussi membre du présidium du Conseil de coordination de l'opposition en Biélorussie, poussée à l’exil en septembre 2020, après avoir fait dix jours de prison. La jeune femme, jointe à Varsovie, où elle réside, estime que ce procès par contumace est « une façon pour le pouvoir de montrer une nouvelle fois sa force » et de chercher à « humilier » l’opposition tout en la punissant. « Il s’agit d’une vengeance pour nos prises de position », analyse la co-présidente du parti démocrate-chrétien, âgée de 39 ans, qui a plus de dix ans d’expérience politique derrière elle.

« Ça n’est pas un procès, c’est un cirque, une mesure de représailles contre des indésirables, c’est une vengeance de Loukachenko pour l’année 2020. Il ne peut toujours pas se remettre du traumatisme qu’ont constitué pour lui les manifestations de millions de personnes dans les villes biélorusses », déclare Franak Viacorka, conseiller spécial de Svetlana Tsikhanovskaïa, l’opposante en chef, dont l’époux, Sergueï Tikhanovski, un vidéo-blogueur qui avait galvanisé les foules, a été condamné en décembre 2021 à 18 ans de prison pour « organisation de troubles massifs », « incitation à la haine dans la société », « troubles à l'ordre public » et « obstruction à la Commission électorale ». À la veille du procès par contumace de son épouse, l'opposant emprisonné a été inculpé d'« insubordination » à l'égard de l'administration pénitentiaire, une accusation passible de deux années de privation de liberté supplémentaires.

Révocation de citoyenneté

Le politologue Valery Karabalevitch voit dans ces affaires judiciaires visant l’opposition « la transformation du régime autocratique d’Alexandre Loukachenko en un régime totalitaire ». En témoignent, selon lui, des lois adoptées récemment qui permettront, d’ici l’été, de révoquer la citoyenneté biélorusse des personnes qui résident à l'étranger et ont été condamnées pour activités extrémistes ou pour avoir porté gravement atteinte aux intérêts de l'État. Ce processus permettrait de « transformer la carte électorale du pays », analyse le politologue : « priver les gens de citoyenneté biélorusse est une façon de se débarrasser d’un grand nombre de personnes qui sont opposées au pouvoir actuel et de ne garder que les citoyens qui sont partisans de Loukachenko. Cela permettrait d’organiser des élections sans avoir recours aux fraudes ».

Deux ans et demi après les manifestations massives contre la réélection contestée d’Alexandre Loukanchenko, au pouvoir depuis 1994, la répression se poursuit et donne lieu à des procès en série. Depuis la semaine dernière, sont jugés plusieurs collaboratrices du site internet Tut.by, dont sa rédactrice en chef Marina Zolotova et Lioudmila Tchekina, la directrice générale du principal média indépendant du pays, qui a largement couvert les manifestations de l’été 2020. Autre procès retentissant, bien que peu d’informations en filtrent, les observateurs indépendants ayant été chassés de la salle d’audience dans les premiers jours : le co-lauréat du prix Nobel de la paix, Ales Bialiatski, fondateur de l’ONG de défense des droits de l’homme Viasna, Valiantsin Stefanovic, aujourd’hui co-président de la Fidh et l’avocat Uladzimir Labkovich, tous détenus depuis juillet 2021, sont jugés à Minsk. Ils risquent jusqu'à douze ans de prison.

Ce lundi 16 janvier, le procès à huis clos d’une figure de la minorité polonaise, le journaliste biélorusse Andrzej Poczobut a aussi débuté. Il encourt douze ans de réclusion.

Procès en série

« Les répressions se poursuivent et même s’accentuent selon certains indicateurs », affirme le juriste de Viasna en exil Pavel Sapielko. L’ONG dénombre 1 440 prisonniers politiques.« Ce régime ne peut exister que dans ce contexte de répressions, d’intimidation totale », souligne l’expert. « Au début de l'année dernière, en février 2022, quand il semblait que les répressions étaient à leur comble, que tout le monde semblait terrorisé. Mais il y a eu ce référendum constitutionnel illégal et l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, et immédiatement, dans cette société apeurée, il y a quand même eu des protestations de masse contre la guerre et contre la falsification des résultats du référendum. »

L’opposition compte encore de nombreux partisans à l’intérieur même du pays, selon Valéry Karabalevitch : « les autorités redoutent une nouvelle explosion des protestations, c’est pourquoi la machine répressive doit continuer à tourner. Le pouvoir comprend qu’une majorité de la population est contre lui. Ça n’est pas un hasard si Loukachenko a proposé de ne plus organiser d’élection présidentielle mais de faire élire le chef de l’État par l’Assemblée populaire de Biélorussie. Il comprend qu’il n’est pas en mesure de remporter une élection démocratique », avance le politologue.

Dans ce contexte, une opposition démocratique, même en exil, nuit au dirigeant biélorusse, « Svetlana Tikhanovskaïa gène Alexandre Loukachenko », estime Franak Viacorka. « Il pensait qu’il arriverait à jeter tous les organisateurs des manifestations en prison et qu’on continuerait à faire des affaires et à discuter avec lui. Mais deux ans et demi se sont écoulés et Loukachenko est traité de criminel, de tyran ou de terroriste, pendant que Tikhanovskaïa s’entretient avec les dirigeants des puissances mondiales. » La meneuse de l’opposition en exil doit s’exprimer ce mardi au Forum économique de Davos. « Cela rend Loukachenko jaloux, il n’a pas réussi à restaurer sa légitimité, il n'a pas pu reprendre le contrôle du pays, il est devenu un paria, et aujourd’hui il aide Poutine à faire la guerre parce que Poutine est le seul qui le soutienne », explique le conseiller de Svetlana Tikhanovskaïa.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, plusieurs milliers de militaires russes s’entraînent sur le territoire biélorusse, qui a servi de base arrière aux troupes de Moscou pour son offensive déclenchée le 24 février 2022. Pour cette implication, Minsk a fait l’objet de sanctions occidentales supplémentaires. Sur la scène intérieure, la guerre menée par la Russie en Ukraine aide le régime à créer cette image de « forteresse assiégée », selon Valéry Karabalevitch, qui décrypte la logique des autorités biélorusses : « le pays est entouré d’ennemis, il y a aussi des ennemis à l’intérieur, c’est pourquoi, pour survivre, il faut détruire la cinquième colonne. Lorsque le pays est en guerre, on ne peut tolérer l’existence d’une cinquième colonne à l'intérieur du pays, c'est inacceptable ». Guerre ou pas, les autorités biélorusses ne manquent pas de prétextes pour faire taire les voix discordantes : « même s’il n’y avait pas ce conflit en Ukraine, il y aurait quand même des répressions. Elles toucheraient simplement majoritairement d’autres sphères de la vie publique », estime Pavel Sapielko.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les tribunaux condamnent des Biélorusses pour des déclarations antiguerre, pour des tentatives de rejoindre les forces armées ukrainiennes, pour des informations sur les mouvements de troupes russes. Des militants ont aussi saboté les installations ferroviaires pour perturber la logistique du Kremlin. Plusieurs d’entre eux ont été jugés et condamnés à de lourdes peines de 21 à 23 ans de prison.

