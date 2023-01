La compétitivité de l'UE, un enjeu pour faire face aux aides d’État de la Chine et des États-Unis

Chaîne de production BMW en Europe. La compétitivité industrielle européenne a été malmenée par la crise énergétique liée à la guerre et par les mesures protectrices des grandes puissances rivales qui font craindre des délocalisations massives. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

​​Renforcer la compétitivité européenne, l’enjeu est au programme des députés européens ce mercredi 18 janvier à Strasbourg. Une compétitivité malmenée par la crise énergétique liée à la guerre et par les mesures protectrices des grandes puissances rivales qui font craindre des délocalisations massives, et des fermetures d’entreprises. Et les députés s’accordent sur une chose: l’urgence d’une réponse de l’exécutif européen.