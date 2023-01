Le Kazakhstan restreint à son tour les conditions de séjour pour les ressortissants russes

Après les restrictions de visa dans l'UE, la méfiance en Géorgie, des restrictions de séjour entreront en vigueur à partir du 27 janvier au Kazakhstan. Et en Russie, les autorités balancent entre la carotte et le bâton pour faire revenir ceux qui sont partis.

De notre correspondante à Moscou,

Finies les facilités offertes aux ressortissants russes au Kazakhstan. Dans un peu plus d’une semaine, par décret des autorités, ils n'auront plus droit qu'à 90 jours de séjour maximum dans le pays tous les 180 jours. Et plus question d’utiliser cette méthode bien connue baptisée « visa run » consistant à sortir le temps d’un week-end du pays pour remettre les compteurs à zéro. Le décompte des 90 jours se fera strictement.

En septembre dernier, après l'annonce de la mobilisation partielle, le Kazakhstan avait vu le nombre d'entrées quotidiennes de Russes plus que tripler. Membres de l’Union économique eurasienne, le Kazakhstan et la Russie offrent à leurs ressortissants respectifs des conditions de circulation et de séjour plus souples. Aujourd’hui encore, toujours selon les chiffres officiels kazakhstanais, ils sont 146 000 Russes sur place. Seuls 36 000 ont un titre de séjour temporaire.

La procédure est exigeante : il faut notamment prouver qu’on est solvable en déposant plus de 4 millions de tenges, la monnaie locale (environ 590 000 roubles) sur un compte bancaire. Après l'annonce de la mobilisation, les autorités du Kazakhstan ont également commencé à exiger des certificats papier plutôt qu'électroniques d'absence de casier judiciaire. Enfin, il faut avoir trouvé un emploi, être inscrit dans un établissement d’enseignement, ou bien ouvrir une entreprise… Autrement dit, cela ferme la porte à tous ces jeunes hommes russes en âge de se battre qui télétravaillaient pour une entreprise russe depuis le pays. Ceux-là vont donc devoir trancher : quitter le Kazakhstan et sans doute rentrer en Russie, ou essayer d'obtenir un permis de séjour.

À Moscou, depuis décembre, le débat chez les responsables fait rage. Ceux qui jugent qu'il faut faire rentrer en Russie les hommes partis balancent entre la carotte – offrir un billet retour, voire une exemption de service militaire dans les secteurs recherchés, comme les technologies de l’information – ou le bâton en alourdissant leurs impôts, par exemple. Pour d'autres, ceux qui sont partis étaient de toute façon des traîtres et feront de mauvais soldats.

Reste que certains artistes exilés, très suivis sur les réseaux sociaux pour leurs messages contestataires, ont ainsi vu leur nombre d'abonnés exploser, cela alors qu'Instagram ou Facebook sont bannis de Russie. Ceux-là observent d’un œil inquiet ce qu’il se passe en Biélorussie : une loi votée le 5 janvier permet de retirer le passeport et la nationalité de tous ceux jugés coupables de « participation à des activités à caractère extrémiste ou qui ont causé du tort aux intérêts de la Biélorussie ». Minsk n’hésitera pas à créer des apatrides, créant un précédent que peut-être Moscou pourrait suivre.

