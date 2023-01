Climat: Greta Thunberg à Davos, Antonio Guterres charge les majors pétrolières

« Traiter la crise climatique comme une crise »: c'est l'intitulé de la « conversation » organisée à 11h15 (10h15 GMT) en marge de la réunion du Forum économique mondial cette semaine dans la station de ski suisse, et à laquelle participe la Suédoise avec l'Équatorienne d'Amazonie Helena Gualinga, l'Ougandaise Vanessa Nakate et l'Allemande Luisa Neubauer.

Au menu de la discussion, à laquelle est également invité le directeur général de l'AIE, Fatih Birol : « la question de savoir si les gouvernements et les entreprises répondent de manière adéquate à la crise climatique, l'état de la transition vers les énergies propres, les appels à arrêter les nouveaux investissements dans les énergies fossiles, et ce qui doit être fait pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré », détaillent les organisateurs.

Les quatre jeunes militantes arrivent à Davos avec une pétition lancée cette semaine et réclamant l'arrêt par les multinationales de l'exploitation des énergies fossiles. Le texte avait réuni plus de 870 000 signatures mercredi soir.

« Il faut que le pétrole reste en terre », avait indiqué plus tôt cette semaine Helena Gualinga dans un entretien avec l'AFP. « Nous venons d'endroits différents dans le monde, mais nous avons la même proposition. C'est un appel à dire "il y en a marre!", marre parce que nous l'avons dit plusieurs fois, nous avons besoin d'une action urgente. »

« Si vous n'agissez pas immédiatement, soyez prévenus que des citoyens du monde entier envisageront des actions légales pour vous mettre face à vos responsabilités. Et nous continuerons à manifester en grand nombre dans les rues », proclame la pétition, qui copie l'apparence d'une mise en demeure judiciaire.

Ce n'est pas la première fois que Greta Thunberg vient à Davos pendant la réunion du Forum économique mondial. L'édition 2020 avait notamment été marquée par ses passes d'armes avec le président américain américain Donald Trump.

Il est temps de « paniquer » parce que « la maison brûle », martelait-elle déjà à l'époque.

Plus tôt cette semaine, elle était allée soutenir des manifestants qui s'opposaient à l'extension d'une mine de charbon, à Lützerath, dans l'ouest de l'Allemagne.

► À lire aussi : Manifestations anti-charbon en Allemagne: clap de fin à Lützerath

Cette initiative lui a valu quelques heures de garde à vue mardi, selon une source policière. « La protection du climat n'est pas un crime », avait-elle tweeté ensuite. L'ex-vice président américain et militant écologiste Al Gore s'est dit mercredi « en accord » avec son combat.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice