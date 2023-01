L’Unesco veut empêcher le trafic illégal d’œuvres ukrainiennes

Pour éviter que dans le chaos du conflit, les œuvres ukrainiennes soient pillées et se retrouvent sur le marché de l’art, l’Unesco forme les forces de l’ordre des pays frontaliers, notamment en Pologne.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Le trafic d’œuvres ukrainiennes pourrait se mettre en place dans les années à venir. Krista Pikkat, directrice du service Culture et Situations d’urgence de l’Unesco, tente d’apporter tous les outils aux douaniers et aux forces de l’ordre confrontés à ce problème. « Le but principal, c'est la prévention, mais en même temps, on voulait aussi ajouter des cas spécifiques pour qu’ils voient comment ça peut fonctionner », explique-t-elle.

Les pièces de monnaie, les icônes religieuses ou les artefacts archéologiques sont surveillés de près par l’Unesco et les garde-frontières. Et dans cette lutte transfrontalière, la Pologne est l’un des moteurs. Notamment grâce à son expérience. « On travaille avec la frontière ukrainienne depuis plus de 20 ans, donc on a beaucoup de connaissances à partager pendant les ateliers de formation », explique Katarzyna Zalasinska, la directrice de l’Institut polonais de l’Héritage culturel.

Une base solide pour déceler les œuvres potentiellement pillées en Ukraine et qui pourraient se retrouver sur le marché des années après le conflit. L’an dernier, les États-Unis ont ainsi restitué 17 000 pièces volées pendant la guerre en Irak de 2003. La situation pourrait être la même pour l’Ukraine. « À la fin, il y a toujours un acheteur. C’est pour éviter cette situation que l’Institut polonais de l’Héritage culturel travaille en étroite collaboration avec le marché de l’art polonais », insiste Katarzeyna Zalasinska.

La Pologne est très impliquée dans la sauvegarde du patrimoine ukrainien. Le pays a proposé d’héberger les œuvres ukrainiennes pour éviter les pillages et la destruction.

