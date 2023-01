À la Une: des volontaires serbes rejoignent les troupes russes dans la guerre en Ukraine

Revue de presse des Balkans

Des photos et des vidéos récentes confirment la présence de Serbes engagés dans les troupes russes en Ukraine. Alors que le groupe Wagner recrute des mercenaires, Belgrade rappelle que l’engagement dans un conflit armé à l’étranger est interdit. Sans grand effet.

L’Église orthodoxe est-elle vraiment le principal relais d’influence de la Russie en Serbie ? Mais quelles sont, en réalité, les relations entre les patriarcats de Belgrade et de Moscou ? Ce qui les rapproche, c’est avant tout la défense de leurs juridictions canoniques respectives, mises à mal par l’éclatement de l’URSS et de la Yougoslavie. Analyse.

Urbex ou espionnage ? Deux blogueurs russes et leur ami ukrainien sont toujours détenus en Albanie. Ils ont été arrêtés en août dernier dans une usine d’armement abandonnée de Gramsh, dans le centre du pays. Ils affirment qu’ils faisaient de l’exploration urbaine (urbex), mais ont été inculpés pour espionnage.

Faire ou ne pas faire la transition énergétique

En Grèce, la « Ruhr des Balkans » se prépare à un avenir sans charbon : d'ici à la fin 2028, il ne devrait plus y avoir d'extraction de lignite. Mais cette annonce fait peur à la région déjà sinistrée de Kozani, où le charbon a longtemps été le moteur économique. Les promesses d’aide à la transition de l’Union européenne et du gouvernement ne suffisent pas à convaincre. Reportage.

À l'inverse, la Roumanie va ouvrir sa plus grande mine de charbon en Olténie courant 2023, pour une production annuelle de huit millions de tonnes de lignite. Avec la crise du gaz, l’électricité produite à partir du charbon revient en force. La transition énergétique attendra.

La Roumanie importe 80% de la viande de porc qu’elle consomme. Grand pays agricole, elle n’arrive pas à gérer la peste porcine africaine ni à rivaliser avec la concurrence européenne. Et c’est tout un secteur qui se meurt.

Un mois après la tuerie de Paris, la colère de la communauté kurde

Il y a un mois, trois Kurdes étaient assassinés devant le Centre démocratique du Kurdistan, à Paris, et des heurts éclataient le lendemain lors de la manifestation d’hommage. Retour sur la colère du peuple kurde, meurtri et déçu de la réaction de l’État français.

En Bosnie-Herzégovine, l’État va enfin indemniser une victime de viol de guerre. Plus de 20 000 femmes ont été violées durant la guerre de 1992-95 et aucune n’a jamais pu obtenir réparation jusqu’à présent. Mais Sarajevo vient de s’engager à indemniser « Madame A. ». Un signe d’espoir pour les autres victimes ?

Pugnaces et fidèles, ils n’hésitent pas à se battre contre les loups et les ours. Depuis des siècles, les chiens du Sharr protègent vaillamment leurs troupeaux et les bergers ne s’en sépareraient pour rien au monde. Reportage dans les montagnes qui dominent Prizren, au sud du Kosovo.

