Russie: barbes, téléphones et tablettes désormais proscrits dans l'armée

Avec la nomination de Valeri Guerassimov au poste de commandant des troupes russes en Ukraine ont coïncidé l'arrivée d'un chapelet de nouveaux ordres communiqués dans les rangs des soldats russes. Des ordres disciplinaires qui visiblement passent mal : interdiction de l'usage des téléphones et tablettes, interdiction d'utiliser des véhicules personnels... et obligation d'être rasés.

De notre correspondante à Moscou,

La protestation est comme souvent passée par les chaînes Telegram Z. Sans téléphones ni tablettes, a-t-on pu lire sur certaines d'entre elles, impossible d'utiliser les drones, notamment ceux de reconnaissance pour l'artillerie.

L'interdiction des téléphones était revenue sur la table après la frappe ukrainienne meurtrière du Nouvel An sur Makiïvka. Ce n'est pas la première fois que l'armée russe tente d'interdire leur usage aux soldats.

Autre protestation, celle sur l'obligation de se raser. Même le dirigeant pro-russe de la région de Donetsk s'en est immédiatement indigné. Denis Pushilin, qui porte lui-même la barbe, a très rapidement réalisé ce message vidéo :

Ce serait une idée absurde, cela n'ajouterait rien de bon et n'apporterait rien de plus en termes de discipline militaire. Cela causerait a minima des malentendus parmi nos gars en première ligne. Mais j'ai contacté le bureau de notre commandant, et clarifié cela. Personne ne viendra inspecter les troupes avec de telles idées brillantes.

De la commission défense de la Douma, à Moscou, est pourtant venue cette confirmation : « C'est une exigence élémentaire de la discipline militaire », a ainsi jugé un élu. « Même dans les combats les plus intenses, je ne pense pas qu'il soit impossible de trouver un quart d'heure pour mettre son apparence en ordre. »

Reste que le duo Prigojin-Kadyrov a à nouveau publiquement critiqué ces nouvelles règles. Le patron de Wagner d’abord, qui va jusqu’à faire la leçon à l’armée : « Les exigences évoquées (…) sont de l'archaïsme des années 1960 (…) Au lieu d’essayer de faire plier tout le monde sous ces règles, principes et caprices ridicules, il faut développer la guerre moderne, apprendre à tuer efficacement l'ennemi et à s'emparer de territoires ».

Ramzan Kadyrov, lui-même barbu et dont certains commandants des forces spéciales sur le terrain présentent des barbes très fournies, a jugé avec ironie ce jeudi 19 janvier sur sa chaîne Telegram : « Bien sûr, dans chaque tranchée, il y a un robinet avec de l'eau chaude, de la mousse à raser est donnée le matin et les rasoirs sont distribués un mois à l'avance (..) ». Avant d’attaquer directement le signataire des nouvelles consignes qui, dit-il, « sait parfaitement qui porte une barbe sur le front et pourquoi. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il s'agit d'une provocation flagrante qui vise à éteindre le moral des combattants ».

