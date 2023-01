Entreprises étrangères en Russie: «Désinvestir, c'est ce qui est le plus long»

Entretien

Selon une étude universitaire suisse, moins de 9% des entreprises européennes et des pays du G7 ont quitté la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février l'année dernière. D'après les professeurs Simon Evenett, de l'Université de Saint-Gall, et Niccolò Pisani, de l'IMD Lausanne, avant le début du conflit, environ 2 400 filiales, appartenant à 1 400 grosses entreprises, étaient actives en Russie. 9% d'entre elles sont donc toujours en place, selon l'étude. Des entreprises principalement allemandes (19,5%), américaines (12,4%) ou encore japonaises (7%). L'exode dont on parle tant n'aurait donc pas eu lieu ? Décryptage d'Ivan Samson, chercheur en sciences sociales à l'Université de Versailles (UVSQ Versailles-Saclay), spécialiste de la Russie et des pays de l'Est.

RFI : Selon une étude universitaire suisse, moins de 9% des entreprises européennes et des pays du G7 ont quitté la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Comment interpréter ce pourcentage ?

Ivan Samson : Effectivement, vu sous cet angle, 9%, cela paraît très peu. Et on peut se demander comment cela se fait, avec tout le bruit autour les sanctions envers la Russie. Pourquoi y a-t-il aussi peu d'impact ? Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une évolution qui s'est produite à l'échelle de moins d'une année. Le temps de l'économie, ce n'est pas le temps de la politique. Par exemple, quand vous investissez ou désinvestissez quelque part, il y a tout un dispositif juridique à mettre en place, qui est assez compliqué en Russie, qui est très bureaucratique, aussi bien pour entrer que pour sortir. Il faut faire venir du personnel occidental pour former des gens locaux. Il faut les aider à trouver un logement, etc. Donc, vous comprenez que là, on est sur un horizon de onze mois, c'est très court.

Ensuite, si on considère d'autres formes de présence, parce que l'investissement, c'est très lourd, ce sont les achats et les ventes, le commerce extérieur. Là-dessus, les variations sont beaucoup plus rapides. Il faut peut-être quelques filiales, mais il n'y a pas besoin d'immobiliser beaucoup pour avoir des échanges économiques. Or, si on regarde le commerce extérieur de la Russie, les exportations et les importations ont chuté toutes les deux de 20%. C'est énorme, cela fait que le produit national brut lui-même a baissé de 4% en 2022, et on attend que cela soit pire en 2023. C'est aussi accompagné d'un pic de l'inflation, qui est montée à 14% et est aujourd'hui redescendue à 6% – mais on s'attend à ce qu'elle ne descende pas plus bas. Enfin, la Bourse, dernier indicateur d'insertion dans l'économie mondiale, a chuté d'un tiers depuis le début de la guerre. Donc, cette étude, qui porte sur les investissements, est très intéressante, mais elle donne une partie de la réalité.

Vous vous êtes intéressé à d'autres chiffres qui complètent cette vision, dites-vous, un peu « binaire » de l'étude des universitaires suisses…

Oui, ils viennent du site « Leave Russia », en français « Quittez la Russie ». C'est un site qui s'adresse à des ONG hostiles à l'intervention de la Russie en Ukraine, bien sûr. Il donne des chiffres un peu différents. Il dit qu'il y a 3 000 entreprises étrangères qui sont actives en Russie, ou l'étaient avant le déclenchement de la guerre. Là, il s'agit d'investissement international, donc l'échantillon est plus large que les premiers chiffres suisses, qui traitent seulement d'entreprises de l'Union européenne et du G7. Là, c'est tout compris. On a donc, sur ces 3 000 entreprises étrangères, une décomposition qui a été faite : 1 000-1 200 sont toujours en activité, c'est-à-dire 40%. Ça veut dire que 60% ne sont plus en activité.

Cette perte d'activité se traduit soit par un retrait du marché, c'est-à-dire que ces entreprises n'ont plus d'activité commerciale, mais qu'elles existent quand même. Le cadre juridique, le personnel de l'entreprise, tout cela continue à fonctionner ; 432 ont été mises en sommeil, 714 ont suspendu carrément leurs activités, 313 ont réduit leur production et 176 ont stoppé les investissements. C'est-à-dire qu'elles font du commerce. En gros, elles vendent ce qu'elles ont, mais elles n'ont pas d'activité très intégrée dans l'économie russe. Ces deux études, il y en a certainement d'autres, donnent l'image d'une activité commerciale et de production des entreprises étrangères en Russie qui a été très rapidement réduite et de manière importante. C'est évident que désinvestir, c'est-à-dire vendre, se débarrasser de tous les actifs, c'est ce qui est le plus long.

De quelles entreprises s'agit-il ?

La première étude porte sur les multinationales. Au niveau des sanctions du G7 et de l'Union européenne, ils ont exclu de s'attaquer aux secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, de la santé et de la pharmacie, pour ne pas toucher directement la population. C'est évident que les filiales des grandes entreprises multinationales sont des PME. Dans la définition occidentale, ces petites et moyennes entreprises peuvent compter jusqu'à 500 salariés, selon les pays.

Si vous voulez, la Russie, c'est comme un émirat. C'est un pays qui vend des hydrocarbures, des métaux, et cela représente à peu près les trois quarts de ce qu'ils vendent. Ça veut dire qu'ils achètent quasiment tout. Et donc, ça peut vraiment affecter un très grand nombre de secteurs. On a par ailleurs, bien sûr, entendu parler des effets sur les nombreuses entreprises qui ont cessé de travailler parce qu'il manquait des pièces, il manquait des moyens de réparer les équipements, il manquait tout ce qui fait que l'activité productive fonctionne. Comme vous, j'ai été surpris, en première lecture, de ce rapport des universitaires suisses, mais en regardant un peu plus en détail, on se rend compte qu'en très peu de temps, les effets ont quand même été importants.

