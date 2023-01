Noces de diamant de l’amitié franco-allemande: Paris accueille un concert de jeunes musiciens des deux pays

Reportage

C’est en musique que la Philharmonie de Paris et l’Office franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ) ont souhaité célébrer les soixante ans de l’amitié franco-allemande. Ils ont invité 70 jeunes et leurs instruments à se produire au Panthéon ce dimanche soir 22 janvier. Ils ont entre 10 et 17 ans, viennent à la fois de France et d’Allemagne, et se rencontraient pour la première fois cette semaine pour répéter avant le jour J du grand concert.

Quelques mots d’allemand, d’anglais et de français, voilà les seuls instruments d’Anna Sophie Brüning, la cheffe d’orchestre, pour composer avec ces jeunes d’origines et de niveaux différents. « C’est justement l’idée du projet : on ne rassemble pas que l’élite, tout le monde peut jouer ensemble, raconte-t-elle au micro d'Amélie Beaucour de RFI. Et le résultat est toujours le même : les débutants copient les plus expérimentés à une vitesse folle et c’est merveilleux ! »

Aucun problème pour accorder les violons. Dièse et bémol font partie de leur langage commun. Pourtant, la Berlinoise Mia se fait toute petite face à cet opéra de Rameau qu’il faut chanter dans la langue de Molière.

« C’est un peu compliqué pour moi, car je ne sais pas comment se prononcent certaines voyelles, confie-t-elle, alors j’écoute ce que les autres disent et je répète comme eux. Et ça me permet d’apprendre la langue. »

Une retransmission en direct

Mohamed arrive, lui, de Mulhouse, dans l’est de la France. Il fait partie de l’orchestre Démos, un projet qui apporte la musique classique là où elle n’est pas forcément accessible. Lui, c’est la contrebasse qu’il a choisie, enfin presque... « J’ai regardé les instruments, dit-il. J’étais timide, j’étais tout derrière. Il ne restait que la contrebasse, donc je l’ai prise. Et j’aime bien. »

Le concert est retransmis en direct sur le site Arte Concert et Philharmonie live, à partir de 18h30.

