Noces de diamant franco-allemande: une célébration solennelle et très politique

Paris, La Sorbonne, le 22 janvier 2022: Olaf Scholz et Emmanuel Macron, entourés de nombreux ministres, parlementaires, célèbrent le soixantième anniversaire du traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963 au palais de l’Élysée par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. AFP - CHRISTOPHE ENA

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Cette journée anniversaire du soixantième anniversaire du traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne va être forte en images symboliques tant les rencontres solennelles et politiques vont s'égrainer au fil des heures. Au Panthéon et à La Sorbonne ce dimanche matin, à l'Élysée et à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une date symbolique et un conseil ministériel deux fois reporté depuis l’été dernier, sur fond de divergences sur de nombreux dossiers.