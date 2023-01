Tchétchénie: un opposant à Kadyrov propose de se rendre en échange de la libération de sa mère

Un opposant tchétchène en exil propose de se rendre en échange de la libération de sa mère détenue en Tchétchénie. Les vengeances sur les familles d'opposants sont courantes dans cette région, dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov.

Aboubacar Yangoulbaïev était juriste au Comité contre la torture ; son frère, Ibrahim, dirigeant d’un mouvement d’opposition tchétchène, Adat. Tous deux sont des opposants de longue date à Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, connu pour sa brutalité. Ouvertement menacée de mort, la famille a fui la Tchétchénie. Les deux frères ont trouvé refuge à l’étranger, mais leur mère n’en a pas eu le temps.

Début 2022, elle est enlevée par des policiers tchétchènes qui la ramènent de force dans la région. Depuis, elle est emprisonnée. « La place de cette famille, c’est en prison, ou six pieds sous terre », avait simplement commenté Ramzan Kadyrov, dans l’une de ces vidéos tournées au smartphone dont il aime se servir pour communiquer.

1/4 #Russie 🇷🇺: le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov appelle au meurtre des frères Iangoulbaïev, fondateurs présumés du média @1ADAT_, des "terroristes" dont il faut "s'occuper dès que l'occasion se présentera". Il menace aussi dans sa diatribe les Etats qui les hébergent. pic.twitter.com/OtbdEHGH4z — RSF (@RSF_inter) February 2, 2022

Kadyrov, un adepte des « punitions familiales »

Et c’est aussi par le biais d’une vidéo que, vendredi 20 janvier, Aboubacar Yangoulbaïev s’est adressé au dirigeant tchétchène pour lui proposer un échange : « Si tu es un homme, Kadyrov, tu dois la libérer. Et puisque c’est la guerre entre nous, puisque les lois de la Russie et de la Tchétchénie n’existent plus, alors je te propose de l’échanger contre moi. Il ne faut pas toucher aux femmes. Prends-moi à sa place. »

Ramzan Kadyrov est coutumier de ces « punitions familiales » contre ceux qu’il considère ses ennemis. En général pourtant prompt à réagir quand il est interpellé sur les réseaux sociaux, il n’a pour l’instant pas répondu à la proposition d’Aboubacar Yangoulbaïev.

