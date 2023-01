Italie: renforcer les liens avec l'Algérie pour moins dépendre du gaz russe

Cette photo, prise et distribuée le 23 janvier 2023 par le bureau de presse du gouvernement italien, montre le président algérien Abdelmadjid Tebboune (d) accueillant le Premier ministre italien Giorgia Meloni à son arrivée pour leur rencontre au palais présidentiel d'Alger. La Première ministre italienne et plusieurs ministres se sont rendus en Algérie le 22 janvier 2023 pour une visite de travail de deux jours.

Lors de sa visite officielle de deux jours à Alger, où elle a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, était accompagnée, entre autres, du PDG de l'ENI, Claudio Descalzi. Objectif numéro un : renforcer les liens avec l'Algérie pour que l'Italie, qui dépend à 95 % des importations pour ses besoins en gaz, s'affranchisse de l'hydrocarbure russe. De fait, l'Algérie est devenue son premier fournisseur en gaz.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Grâce aux efforts déployés par Mario Draghi, le prédécesseur de Giorgia Meloni, l'Italie a déjà réduit ses importations de gaz russe à 25 % en 2022 contre 40 % l'année précédente. Selon le nouvel accord, signé entre les sociétés ENI et Sonatrach, la péninsule devrait s'affranchir totalement du gaz russe d'ici les trois prochaines années.

Cet accord prévoit l'importation de 3 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires, par an, entre 2023 et 2025, à travers le gazoduc Trans Med qui relie l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie.

Le groupe ENI et son homologue algérien ont aussi signé deux mémorandums d'entente. L'un pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Algérie. L'autre pour la réalisation d'un nouveau gazoduc permettant de transporter du gaz et de l'hydrogène.

L'Italie pourrait ainsi devenir une plaque tournante de l'énergie en Europe.

