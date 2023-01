Le Conseil européen décide d’établir une mission civile de l’UE en Arménie

Le siège du Conseil européen à Bruxelles. Ludovic MARIN / AFP

Le Conseil européen a décidé ce lundi 23 janvier d’établir une mission civile de l’Union européenne en Arménie. Elle aura pour but notamment d’effectuer des patrouilles et de rendre compte de la situation le long des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Et ce dans un contexte de grandes tensions entre ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase du Sud, où l’Azerbaïdjan se serait emparé d’environ 140 Km² de territoire arménien depuis mai 2021. Des tensions qui s’inscrivent dans le cadre de la dispute entre elles au sujet de l’enclave au Haut-Karabakh, majoritairement peuplée d’Arméniens, laquelle avait été reprise par le côté arménien lors du conflit de 1988-1994 avant que Bakou ne reprenne l’essentiel des territoires perdus lors de la guerre de 44 jours de l’automne 2020.