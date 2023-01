Russie: un député propose de retirer «L'archipel du Goulag» du programme scolaire

«L'archipel du Goulag» «n’a pas passé l’épreuve du temps» et «ne correspond pas à la réalité», considère Dimitri Viatkine, député au Parlement russe pour le parti majoritaire Russie Unie.

L’archipel du Goulag, le chef-d’œuvre de l’écrivain dissident Alexandre Soljenitsyne, a-t-il encore sa place dans les écoles russes ? Ce récit, dénonciation des horreurs du système pénitentiaire soviétique, figure aux programmes scolaires russes. Mais la tendance à Moscou est à la réhabilitation de l’URSS et un député russe a proposé samedi 21 janvier de retirer le livre des programmes scolaires.

L’archipel du Goulag « n’a pas passé l’épreuve du temps » et « ne correspond pas à la réalité ». C’est en tout cas ce que considère Dimitri Viatkine, député au Parlement russe pour le parti majoritaire Russie Unie. Pour lui, le célèbre dissident et prix Nobel de littérature 1970, Alexandre Soljenitsyne, n’a écrit son chef-d’œuvre que pour une seule raison : « recevoir un prix, être récompensé pour avoir traîné sa propre patrie dans la boue ».

Le député a été assez sèchement recadré par ses collègues. La question de retirer L’archipel du Goulag, dit la présidente du comité parlementaire consacré à l’éducation, « ne se pose pas et ne posera pas ».

Rendre les programmes scolaires plus « patriotiques »

C’est que L’archipel du Goulag n’est pas au programme scolaire russe par hasard : c’est Vladimir Poutine en personne qui l’y a fait porter en 2009, peu de temps après la mort d’Alexandre Soljénitsyne.

Mais si Dimitri Viatkine s’est senti ainsi autorisé à s’attaquer à L’archipel du Goulag, c’est que le vent souffle, depuis plusieurs mois, dans cette direction. Depuis cet été, le gouvernement russe multiplie les initiatives pour rendre les programmes scolaires plus « patriotiques », avec en particulier l’introduction d’une cérémonie de lever du drapeau russe et de chant de l’hymne national au début de chaque semaine de cours, et des programmes d’histoire repris en main.

Le 18 janvier dernier, Vladimir Poutine avait même ordonné le retour au programme d’autres classiques soviétiques : ceux qui, déjà à l’époque, étaient approuvés par le Parti.

