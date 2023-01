Arrestation du footballeur Dani Alves en Espagne: les protocoles anti-agressions sexuelles en action

À Barcelone, depuis vendredi 20 janvier, le footballeur brésilien Dani Alves a été placé en détention provisoire après une accusation de viol dans une discothèque de la ville, discothèque qui a activé ce soir-là son protocole anti-agression.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Madrid, Elise Gazengel

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre et le protocole anti-agression sexuelle No Callem (« Nous ne nous taisons pas » en catalan ) a été déclenché par le Sutton, la discothèque où a eu lieu le viol présumé. Ce dispositif a été lancé par la mairie de Barcelone en 2018. Il est actuellement appliqué par 80% des clubs de la ville. Il inclut notamment la formation de tout le personnel des établissements par la mairie pour prévenir, agir en cas d'agression, ou indices de soumission chimique notamment.

Les personnels des établissements de nuit formés

Et si une agression est commise, comme cette nuit du 30 décembre dernier, alors le protocole se déclenche : d'abord, la victime est isolée dans un endroit calme, un responsable lui offre son soutien et prévient les secours et la police. Enfin, toutes les preuves sont immédiatement préservées et l'agresseur présumé peut être retenu par un agent de sécurité jusqu'à ce que les autorités arrivent.

Et c'est exactement ce qu'a fait ce club la nuit où Dani Alves est accusé de viol. L'agresseur présumé - le footballeur donc - n'a toutefois pas pu être retenu car il avait déjà quitté la boîte de nuit au moment où la victime a été prise en charge par un agent de sécurité. Elle s'apprêtait, elle aussi, à partir, visiblement en état de choc. Les toilettes de la zone VIP où ont eu lieu les faits ont été immédiatement préservés pour permettre aux autorités de faire des prélèvements et les vidéos de surveillance ont tout de suite été remises à la police.

Des contradictions dans le discours du joueur

Ce sont justement ces images qui ont permis à la justice de corroborer la version de la plaignante vendredi 20 janvier, et, à l'inverse, de confronter le footballeur à ses mensonges : lui qui a changé deux fois de version avant d'admettre qu'il avait bien passé plusieurs minutes dans ces toilettes avec la jeune femme. Le monde de la nuit espagnol est aujourd'hui complètement impliqué dans cette lutte.

Deux grandes associations catalane et espagnole du monde de la nuit ont annoncé lancer une procédure d'« accusation populaire » contre Dani Alves et réclamer - si sa culpabilité est prouvée - la peine maximale : 12 ans de prison. Le président de ces associations a expliqué que cette implication en justice était une manière aussi de dissuader et d'intimider publiquement les futurs agresseurs d'agir dans leurs clubs alors que près de 20% des agressions sexuelles à Barcelone aujourd'hui sont commises dans des boîtes de nuit.

►À lire aussi : L'Espagne durcit sa législation contre le viol et met le «consentement» au cœur de la loi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne