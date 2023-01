La Serbie dit vouloir «normaliser» ses relations avec le Kosovo

Le président serbe s'est adressé lundi soir à son peuple pour expliquer l'obligation d'accepter le nouveau plan des Occidentaux en vue de normaliser les relations avec le Kosovo. Un discours très théâtral qui inquiète plus qu'il ne convainc

Avec notre envoyé spécial à Mitrovica, Simon Rico

C'est le visage grave qu'Aleksandar Vucic a pris la parole à 20h. « Si nous refusons ce plan, nous subirons les sanctions et l’isolement », a lancé le président serbe, trois jours après avoir reçu la visite des émissaires américains et européens en fin de semaine dernière. Ce plan, c'est celui qu'ont rédigé la France et l'Allemagne, dont le contenu n'a toujours pas été rendu public. L'homme fort de Belgrade a souligné que si la Serbie n'acceptait pas, les fonds européens seraient bloqués et l'intégration aussi, tout en insistant sur le risque d'un retour des visas Schengen.

Amers

Ce discours laisse les Serbes du Kosovo amers, comme Ana, une enseignante qui vit à Mitrovica-Nord. « Je ne crois pas à la moindre normalisation des relations au Kosovo, explique-t-elle. Nous avons peur parce que la situation se détériore de jour en jour. Les gens ont très peur de ce qu'il peut se passer, nous ne voyons que des scénarios noirs. »

Sombre avenir

Le matin même, au moment où le président serbe participait à la session du gouvernement sur le Kosovo, un incident s'est produit à Leposavic, près de Mitrovica : les forces spéciales du Kosovo ont tiré sur le conducteur serbe d'un véhicule qui avait refusé de s'arrêter à leur check-point, le blessant grièvement. Pour la communauté serbe qui se sent méprisée par Pristina, cette annonce venue de Belgrade fait craindre un avenir encore plus sombre.

