Royaume-Uni: disparition confirmée des enfants de Brighton

Soixante seize enfants demandeurs d'asile portés disparus, ça se passe dans le sud de l'Angleterre, à Brighton. Un chiffre confirmé par la police. Des associations d'aide aux réfugiés craignent qu'une partie de ces mineurs ait été kidnappée par des réseaux criminels.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Ce sont 137 mineurs qui ont été portés disparus au cours des 18 derniers mois. Et seulement 61 ont été retrouvés selon la police. Au Royaume-Uni, les enfants non accompagnés et arrivés illégalement sur le territoire sont temporairement placés dans des hôtels gérés par le ministère de l’Intérieur.

« Ramassés à l'extérieur »

Une source anonyme, membre de l’agence de sécurité chargée de surveiller ces établissements a parlé au journal The Observer. Selon celle-ci, « certains enfants sont littéralement ramassés à l'extérieur du bâtiment, et ne sont pas retrouvés ». Impossible aujourd’hui de savoir ce que sont devenus ces soixante seize disparus. L'année dernière, la police a arrêté deux hommes pour suspicion de trafic. Dans leur voiture se trouvaient deux jeunes réfugiés.

Plus de mineurs non accompagnés à l'hôtel

Mais, selon le ministère de l’Intérieur, il est faux de dire que tous ces enfants ont été kidnappés. Ceux-ci sont libres de quitter les logements, certains rejoignent leur famille ou des amis vivant sur place. Le gouvernement reconnaît cependant qu’il compte cesser d'envoyer des mineurs non accompagnés dans des hôtels ; cette mesure devrait prendre fin en février 2023. Quant à la mairie de Brighton, elle déclare avoir alerté les autorités depuis plusieurs mois et demande ce matin une réunion d' urgence avec les ministres pour mettre fin, dit-elle, à « une situation dangereuse ».

