Ukraine: plusieurs affaires de corruption entraînent des démissions en cascade

Le vice-ministre de la Défense ukrainien Vlacheslav Shapovalov, chargé de l'appui logistique des forces armées, a été démis de ses fonctions. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale ont été démis de leurs fonctions mardi, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint après les révélations d'affaires de corruption. Des scandales sans précédent depuis que la guerre a éclaté.