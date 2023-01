Défense: à quoi servent les chars sur le champ de bataille?

REPORTAGE

L'Allemagne a annoncé ce mercredi matin qu'elle allait fournir des chars d'assaut Leopard 2 à Kiev et autoriser ses alliés à faire de même pour permettre à l'armée ukrainienne de faire face à l'offensive militaire russe. RFI a assisté aux déploiements des chars français Leclerc en Roumanie dans le cadre d'une mission de réassurance de l'Otan, où ces matériels donnent toute leur mesure.

Avec notre envoyé spécial en Roumanie, Franck Alexandre

Six coups minute, dans toutes les directions, tout en roulant. Mais pour que ces blindés soient efficaces, ils doivent bénéficier de l'appui de l'infanterie et de l'artillerie. Car si les chars tirent loin, ils sont vulnérables de près lors des contacts avec l'ennemi.

« En phase combat, les chars sont devant, rappelle le capitaine Sylvain, du 1er régiment de chasseurs. Si l’ambiance venait à retomber et que nous n’avions plus de contact avec l’ennemi, à ce moment-là, nous mettrions en sauvegarde les chars en arrière en protection. Les VBL (véhicule blindés légers, NDLR) qui, eux, sont plus légers, plus discrets passeraient en premier échelon et renseigneraient sur l’ennemi. Les chars peuvent monter jusqu’à 70 kilomètres/heure en terrain ouvert. Aujourd’hui, aucun système n’est capable de détruire un objectif qui va au-dessus de 50 kilomètres/heure ».

Des chars indispensables à l'Ukraine

Les tanks sont donc indispensables à Kiev. Il n'y a pas d'exemple de guerre sans chars, martèle le lieutenant-colonel Vincent, chef Opération du Battle Group Aigle. « L’armée de terre en particulier ne conçoit pas sa défense sans une capacité chars qui reste, on l’a vu, dans des terrains ouverts où la mobilité est difficile, dit-il. Le meilleur atout du champ de bataille est la rapidité à laquelle le char peut s’affranchir du terrain et franchir ce compartiment qui est dangereux, parce qu’il n’y a pas de masque. Le char de bataille reste un atout essentiel, notamment en Centre-Europe ».

Pour relancer l'offensive, les forces ukrainiennes estiment avoir besoin d'un très grand nombre de chars de combat. 300 unités seraient l'objectif fixé.

