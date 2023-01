L'État fédéral allemand poursuivi pour non-respect des objectifs climatiques

L'association de défense du climat Bund a déposé mardi 24 janvier un nouveau recours contre le gouvernement fédéral, pour non respect de ses objectifs climatiques. Berlin est particulièrement accusé d'inactivité dans le domaine des transports.

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

De nouveau, l'Allemagne n'a pas respecté en 2022 les objectifs climatiques que le pays s'est fixé en 2021 pour atteindre la neutralité carbone en 2045. Les dépassements, calculés par ministère, ont été particulièrement élevés dans les transports et dans le bâtiment. Or, dénonce la Fédération allemande pour l'environnement et la conservation de la nature (Bund), les ministères concernés sont restés les bras croisés au lieu de mettre en place sous trois mois un programme d'urgence.

Ces programmes d'urgence sont au coeur de la loi sur la protection du climat. Si les émissions autorisées sont dépassées dans un secteur, les ministères concernés doivent soumettre un programme dans les trois mois pour réduire rapidement les émissions. Or, cette limite, fixée à 756 millions de tonnes de CO2 maximum, a été dépassée en 2022, selon les calculs du groupe d'experts Agora Energiewende.

Au niveau des transports, une mesure rapide pourrait par exemple être la limitation de la vitesse à 130 km/h sur les autoroutes, mais le ministre libéral du secteur rejette catégoriquement une telle mesure, réclamée par les Verts. Le sujet figurera en bonne place au menu d'une importante réunion de la coalition, jeudi.

