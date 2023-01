Russie: retour sous le feu des projecteurs des ex-prisonniers «embauchés» par Wagner en Ukraine

Les prisonniers qui ont achevé vivants leur contrat avec Wagner reviennent peu à peu en Russie. Le retour dans la société de ceux qui sont désormais graciés se fait sous le feu des projecteurs, permettant à Evgueni Prigojine de toujours plus pousser son agenda d'officialisation.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Moscou,

« Le sang mérite le pardon. Comment les prisonniers d'hier engagés chez Wagner deviennent les héros de l’opération spéciale. » C'est sous ce titre que le quotidien Komsomolskaya Pravda publie ce mercredi les premières interviews d'anciens prisonniers de retour après leurs contrats. Pour décrire le choix d’un ex-condamné pour fabrication et vente de psychotropes, le journal écrit ainsi « 180 jours dans un hachoir à viande contre 12 ans de prison ».

Evgueni Prigojine, lui, continue à mettre ses combattants et donc sa stratégie de recrutement en valeur. Ce mercredi 25 janvier sur sa chaîne Telegram était publié un message vocal : l’éloge fait par son officier supérieur d’un combattant ex-condamné pour un quadruple meurtre, père, mère et deux enfants de 11 et 15 ans, visés par des rafales de Kalachnikov, achevés à la hache. La presse locale publie d’ailleurs des images floutées de la scène de crime, mais suffisamment claires pour qu’on devine des corps dans une mare de sang.

« Un mec cool ! »

« Quant à Stan, que puis-je dire ? Je me souviens bien de lui. En juillet dernier, un homme fort, d'environ 60 ans, est arrivé dans mon peloton », décrit l’officier supérieur. « Je l'ai mis dans une escouade militaire, pour apporter des munitions. Mais après quelques jours, il a rejoint une escouade d'attaque et, au tout premier assaut, a sauté en premier dans une place forte. Puis, il a rassemblé un groupe de trois vieux désespérés comme lui, de vieux voleurs, comme nous les appelions en plaisantant. Ils rampaient la nuit tout doucement. Ils ont instillé la peur chez les Ukrainiens. Bref, c’est un homme intelligent. On peut voir qu’il a une grande expérience de la vie. Il a été sévèrement blessé par des éclats d’obus en novembre dernier, mais avait tenu à rester combattre en première ligne. Un homme comme lui en vaut plusieurs. Un mec cool ! »

En septembre dernier, Evgueni Prigojine déclarait déjà : « Ceux qui ne veulent pas que des mercenaires ou des prisonniers se battent, qui n’aiment pas ce sujet, envoyez vos enfants au front. C’est soit eux, soit vos enfants, décidez par vous-même. »

La vitesse supérieure a été enclenchée pour les voix critiques de ce mode de recrutement : comme les soldats de l’armée régulière, les ex-combattants de Wagner pourraient à l’avenir aussi bénéficier de la loi qui pénalise jusqu’à 15 ans de prison tout discrédit de l’armée. La Douma va en tout cas y réfléchir.

► À lire aussi : Le groupe paramilitaire Wagner se pose en concurrent de l’armée russe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne