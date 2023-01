L'Allemagne va rendre un hommage particulier aux victimes homosexuelles du nazisme

Chaque année depuis 1996, le Bundestag rend hommage aux victimes du nazisme le 27 janvier, jour de la libération du camp d'Auschwitz par l'Armée rouge. Cette année, pour la première fois, un hommage sera spécifiquement rendu aux porteurs du triangle rose, le symbole imposé dans l'univers concentrationnaire et répressif nazi aux homosexuels.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

De toutes les victimes du nazisme, les porteurs du triangle rose sont les seuls à qui le Bundestag n'avait pas rendu hommage à ce jour. « Le but et le moteur du nazisme, c'était l'antisémitisme, estime l'ancien député et militant homosexuel, le Vert Volker Beck. Mais il y a eu aussi quelques milliers de victimes homosexuelles. Il y a eu 15 000 persécutés dans les camps de concentration et 50 000 condamnés par les tribunaux national-socialistes. »

Il aura fallu l'arrivée d'une nouvelle présidente à la tête du Bundestag, la sociale-démocrate Bärbel Bas pour que le Bundestag s'empare de la cause des victimes homosexuelles du nazisme. Un symbole important pour Volker Beck. « L'homophobie n'a pas disparu, c'est clair, juge-t-il. Il y a des problèmes avec des jeunes mâles autochtones de la droite et de la droite aussi dans les milieux immigrés. »

Le paragraphe 175 du code civil, qui criminalisait l'homosexualité, adopté en 1871 et durci par les nazis, n'a été aboli qu'en 1995.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne