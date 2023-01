Présidentielle tchèque: un duel entre deux candidats que tout oppose, ou presque

Le second tour de l'élection présidentielle tchèque va opposer à partir de ce vendredi Andrej Babis, ancien Premier ministre, milliardaire controversé et accusé de dérive populiste, à Petr Pavel, un ancien communiste devenu militaire et chef d’état-major.

Sur le papier, tout oppose les deux candidats à la succession de Milos Zeman. Andrej Babis a déjà été Premier ministre durant quatre ans. Il est à la tête de la cinquième fortune du pays et sa base électorale est située dans les zones rurales et parmi les habitants les plus âgés et les plus démunis du pays. En face de lui, Petr Pavel est un ancien militaire qui a fait toute sa carrière au sein de l’armée pour finir chef d’état-major, et ses électeurs se situent plutôt dans les grandes villes et parmi la classe moyenne.

Accusé par ses détracteurs de dérive populiste, à l’image de Viktor Orban le Premier ministre hongrois, Andrej Babis suscite en tout cas l’inquiétude d’un grand nombre de partis politiques, qui se sont ralliés à son adversaire. Petr Pavel devrait donc profiter d’un report de voix très favorables lors de ce second tour. L’ancien militaire a promis s’il était élu de « rétablir l’ordre » et la dignité de la fonction présidentielle.

Un passé communiste commun

Andrej Babis et Petr Pavel ont cependant en commun d’avoir un passé trouble. L’un comme l'autre sont accusés d'avoir eu des liens avec les services de renseignements avant la chute du communisme. Ils ont tous les deux fait partie de l’élite du régime communiste d’avant 1989 et d’avoir des dossiers peu reluisants dans des archives qui restent au centre du débat politique tchèque, 34 ans après la Révolution de velours, rapporte notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.

« On a deux candidats qui ont un passé communiste et cela peut éventuellement décourager certains électeurs pour ce deuxième tour », indique Eliska Tomalova de l’Université Charles de Prague qui précise qu’« il est clair qu’Andrej Babis a été un agent de la police secrète, tandis que Petr Pavel a suivi une formation du service de renseignement militaire ».

Ces débuts de parcours dans l’élite du régime communiste, les Tchèques les connaissent grâce aux archives des services de sécurité qui restent au centre du débat à Prague, avec des documents controversés régulièrement publiés – pendant les campagnes électorales, mais pas seulement. « J’ai vécu cette époque et je sais que, comme disait Vaclav Havel, trois quarts de la nation collaboraient plus ou moins, car il n’y avait pas le choix, mais cette collaboration passive est autre chose qu’un vrai rôle dans le système », estime la documentariste Jarmila Buzkova, qui a fui le régime communiste dans les années 1980.

Après avoir remporté le premier tour de justesse, Petr Pavel a pris une avance considérable sur Andrej Babis, selon les sondages publiés dimanche et lundi. Trois études distinctes réalisées par CNN Prima News, l'agence Ipsos et l'agence Median lui accordent entre 58 et 59% d'intentions de vote. Bien que son rôle soit essentiellement cérémoniel, le président nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et assure le commandement suprême des forces armées. Le nouveau chef de l'État devra faire face à une inflation record dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan, fort de 10,5 millions d'habitants, ainsi qu'à des déficits publics considérables liés à la guerre en Ukraine.

