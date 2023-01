À la Une: la Serbie est-elle prête à «normaliser» ses relations avec le Kosovo?

La Revue de presse des Balkans

Semaine mouvementée pour le gouvernement serbe à Belgrade. Après avoir reçu les émissaires américain et européen la semaine dernière, Aleksandar Vučić a participé à une session du gouvernement consacrée au Kosovo lundi matin. Puis il s’est adressé dans la soirée à la nation, pour expliquer que la Serbie était « obligée » d’accepter le plan franco-allemand de normalisation avec le Kosovo .

La prestation « théâtrale » du président serbe n’a toutefois pas convaincu les Serbes du Kosovo. Malgré les multiples tentatives de négociations, les tensions sont toujours vives entre Belgrade et Pristina. Parmi les points d’achoppement, la création d’une « Association des municipalités serbes », dont certains redoutent qu’elle ne devienne une « Republika Srpska du Kosovo ».

En Grèce, les scandales politiques s’enchaînent

À quelques mois des élections législatives prévues au printemps, le climat politique est tendu en Grèce. Alexis Tsipras, le chef de l’opposition à la tête de Syriza, a déposé une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Kyriákos Mitsotákis, accusant le Premier ministre d’avoir joué un rôle important dans le scandale des écoutes illégales d’opposants politiques, journalistes, ministres et dirigeants militaires. Si le camp gouvernemental dispose d’une majorité suffisamment confortable au Parlement pour ne pas être inquiété, la motion de censure est le signe d’un début de campagne agité .

Quelques jours plus tôt, l’ancienne procureure anti-corruption, Eleni Touloupaki, était auditionnée devant la Cour suprême grecque. Elle est poursuivie pour abus de pouvoir et fausses déclarations, et accusée d’avoir exposé à tort des hommes politiques dans l’affaire de corruption Novartis .

En Roumanie, les trains de voyageurs repartent vers l’Ukraine

« Une bonne nouvelle au milieu des ténèbres ! » Les trains de voyageurs circulent à nouveau entre la Roumanie et l’Ukraine. La guerre a décidé les deux pays à moderniser des tronçons d’une ligne reliant Rakhiv à Valea Vișeului, après 17 ans d’interruption.

La guerre en Ukraine pourrait aussi inciter la Bulgarie et la Roumanie à intensifier leur coopération pour valoriser leur frontière commune et développer de nouvelles sources d’énergie. Les deux pays prévoient notamment la construction de deux nouvelles centrales hydroélectriques et de nouveaux ponts enjambant le Danube.

En Croatie, les autorités enquêtent suite à la mystérieuse disparition du yacht d’un oligarque russe . Le Irina VU, appartenant à la femme de l’oligarque russe Ousman Alishanov. Il a disparu voici trois mois de la marina de Betina, sur l’île dalmate de Murter, « sans que personne ne s’en rende compte ».

Zagreb ensevelie sous des déchets ? Un scénario redouté par le maire de la coalition rouge-verte de Možemo. Pourtant, depuis des mois, la colère gronde au sein des employés chargés d’assurer la propreté de la capitale croate. Leur mouvement de grève a reçu le soutien des partis d’opposition.

La Croatie dans Schengen : un casse-tête pour les frontaliers

Encore plus de contrôles, encore plus de règles. Pour les habitants de Neum, ville côtière avec le seul accès à la mer de la Bosnie-Herzégovine, l’intégration de la Croatie dans l’espace Schengen le 1er janvier 2023 complique la vie quotidienne. Reportage .

Depuis 1996 et la fin du conflit, plus de 96 000 citoyens de Bosnie-Herzégovine sont partis vivre à l’étranger. Pour des raisons pratiques, ils ont souvent dû renoncer à leur nationalité d’origine. Aujourd’hui, nombre d’entre eux aimeraient revenir et faire reconnaître leur double nationalité . Mais le processus se révèle extrêmement complexe, voire impossible, car leur pays d’origine n’a signé aucune convention le permettant.

Il y a quinze ans, la Bosnie-Herzégovine assurait que juger les crimes de guerre était une priorité absolue. Ce processus de justice transitionnelle est vite devenu l’otage et le symbole des divisions et des blocages du pays . Sans parvenir à favoriser la réconciliation.

En Albanie, les racines de l’exode

Le pouvoir d’achat en Albanie compte parmi les plus bas d’Europe , selon un rapport publié mi-janvier par Eurostat. C’est l’une des principales raisons qui poussent de plus en plus de jeunes à quitter leur pays. Beaucoup d’entre eux émigrent vers le Royaume-Uni, où ils ne sont pas les bienvenus.

Ces histoires d’exil, Enri Canaj les raconte en images. À 42 ans, il est l’un des photographes contemporains les plus respectés de sa génération. Membre de la célèbre agence Magnum, il est toujours derrière l’objectif pour témoigner des histoires des autres. Pour Kosovo 2.0, il a accepté de mettre des mots sur sa propre histoire d’enfant albanais immigré en Grèce et ses débuts dans la photo. Portrait .

