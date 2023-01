Au Royaume-Uni, recrudescence d'attaques pirates visant la société civile

Les journalistes doivent impérativement protéger leurs sources et leurs communications numériques (Photo d'illustration). Getty Images/fStop - Vasily Pindyurin

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le centre national de la cybersécurité britannique s’alarme : les attaques venues de Russie et d’Iran se font de plus en plus fréquentes. Les pirates ciblent désormais la société civile.