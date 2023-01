Les étudiants européens boudent le Royaume-Uni

Conséquence du Brexit qui a mis fin à la liberté de mouvement et de résidence des citoyens de l’Union européenne sur le territoire britannique, le phénomène est une mauvaise nouvelle pour le pays.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Les étudiants de l’Union européenne sont moitié moins nombreux à entamer un cursus universitaire depuis l’entrée en vigueur du Brexit. Ils étaient 67 000 en 2020 et plus que 30 000 en 2021, selon les données de l’Agence statistique pour l’enseignement supérieur. Les licences, surtout, subissent cet exode.

Principale raison : les frais d’inscription. Alors qu’un jeune Européen payait maximum 10 000 euros avant, et pouvait demander des aides financières, il peut désormais débourser jusqu’à quatre fois plus pour une année. Or, les étudiants étrangers représentent une véritable manne. En moyenne, chaque étudiant européen rapporterait plus de 80 000 euros par an à l’économie britannique. Et les étudiants hors-UE, les Chinois principalement, ont beau venir en plus grand nombre, ils ne restent souvent qu’un an, quand les Européens terminaient un cursus entier, trois à quatre ans.

Autre problème, à plus long terme celui-là : selon les universités, la désertion des étudiants européens pourrait menacer la diversité dans les salles de cours. Les institutions craignent aussi de ne plus avoir autant de profils à disposition pour leurs places de chercheurs.

