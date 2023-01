Royaume-Uni: le gouvernement de Rishi Sunak veut faire revenir les investisseurs

Refaire du Royaume-Uni une destination de choix pour les investissements : c’est l’objectif du gouvernement de Rishi Sunak, alors que le pays fait face à une inflation qui frôle les 11%, à des grèves inédites depuis une génération et à des départs d’entreprises depuis le Brexit. Le ministre de l’Économie, Jeremy Hunt, présentait, ce vendredi 27 janvier au matin son « plan » pour renouer avec la croissance. Le chancelier entend faire de la Grande-Bretagne « la nouvelle Silicon Valley ».

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Le plan de relance de Jeremy Hunt repose sur quatre piliers, les « 4E ». Entreprise : le ministre promet une culture « à l’américaine », pour attirer (entre autres) les start-up de la technologie et de la finance. Éducation : maintenir les universités britanniques comme Oxford et Cambridge dans le haut des classements mondiaux, pour attirer les compétences. Emploi : c'est la clé de la productivité selon le chancelier ; pour l'instant la plus faible du G7. Et puis, l’objectif final c’est de revitaliser toutes les régions du pays, pas seulement Londres, le « Everywhere », « partout » en anglais.

Pas de mesures concrètes

Face à un parterre de journalistes et de représentants du secteur de la « tech », Jeremy Hunt n’a présenté aucune mesure concrète – il faudra attendre le budget à la mi-mars. Il a rejeté toute baisse d’impôts : « La meilleure mesure fiscale, c’est de baisser l’inflation », a-t-il affirmé.

Un contexte économique compliqué

Ce discours intervient dans un contexte économique compliqué pour le gouvernement. Les patrons et les représentants industriels dénoncent l’absence de « vision à long terme », de mesures pro-compétivitié. Réplique du chancelier : « Nous n’arriverons à rien sans optimisme ». Selon lui, les statistiques ne donnent qu’une vision tronquée de l’économie britannique.

