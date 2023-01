Un quart des jeunes Néerlandais estiment que la Shoah et un mythe ou une exagération

Selon une étude menée en Amérique du Nord et dans cinq pays européens, un quart des jeunes Néerlandais estiment que l’Holocauste est soit un mythe, soit une exagération.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

L’étude a été menée auprès de 2 000 Néerlandais de plus de 18 ans. Ceux nés après 1980 sont ceux qui donnent les réponses les plus empreintes de déni. La proportion des Néerlandais qui nient la réalité de l’Holocauste monte à 23% chez les jeunes, mais pour l’ensemble des adultes, 12% croient que la Shoah est un mythe ou que le nombre de juifs tués est très inférieur aux six millions des livres d’histoire.

Ce chiffre de la distorsion et du déni est en augmentation et supérieur à celui de tous les pays précédemment étudiés. Plus inquiétant encore, le néo-nazisme est vu comme acceptable dans des proportions similaires. Ces révélations sont d'autant plus troublantes au pays d’Anne Frank où la Shoah fait pourtant partie de la culture générale. Les auteurs estiment qu’étude après étude, on assiste à un déclin mondial de la connaissance sur la Shoah.

Dans une déclaration typique de la liberté d’expression à la batave, le Premier ministre Mark Rutte affirme qu’il est possible de débattre de tout, mais il ajoute tout de même qu’il est important que tous les Néerlandais soient au moins au fait de ce qui s’est réellement passé.

Il n’est pas le seul à être choqué et l’éditorialiste du site d’actualité irrévérencieux GeenStijl affirme sans ambages que c’est en grande partie le résultat de la modification de la structure sociale néerlandaise avec de nombreux jeunes d’origine extra-européenne qui ne partagent pas l’histoire des Pays-Bas. Il reste que le déclin de la connaissance sur la réalité de la Shoah est étonnant dans un pays où Anne Frank reste une figure marquante du XXe siècle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne