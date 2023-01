L'Allemagne confrontée à une radicalisation de ses seniors?

Les forces de police spéciales allemandes arrêtent le prince Henri XIII de Reuss (d), à Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 7 décembre 2022 AFP - BORIS ROESSLER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 7 décembre dernier, la police allemande menait plusieurs perquisitions dans les milieux proches de l’extrême droite. Vingt-cinq personnes étaient arrêtées, soupçonnées de préparer un putsch à Berlin. Une centaine d’autres étaient au courant et auraient soutenu le projet. En fin de semaine, les enquêteurs précisaient que 420 000 euros en liquide et 40 kg d’or avaient été saisis à l’occasion. L’opinion découvre avec stupéfaction l’identité des comploteurs : médecins, militaires, juristes, un membre de l’aristocratie. Tous sont en apparence installés dans la société. La plupart ont plus de 50 ans. La radicalisation est un phénomène souvent associé à la jeunesse. L'Allemagne est-elle confrontée à une radicalisation de ses seniors ?