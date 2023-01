République tchèque: Petr Pavel remporte l'élection présidentielle

Petr Pavel avec sa femme Eva, à son siège électoral les résultats préliminaires du second tour de la présidentielle à Prague, en République tchèque, ce samedi 28 janvier 2023.

Général à la retraite de l'Alliance atlantique, ancien parachutiste d'élite, Petr Pavel a remporté le second tour de la présidentielle tchèque, ce samedi 28 janvier, selon des résultats presque définitifs, basés sur 99,74% des bulletins décomptés, qui le créditent de 58,25% des voix contre 41,75% pour Andrej Babiš.

Le général Petr Pavel, ex-chef du Comité militaire de l'Otan et partisan de l'aide militaire à l'Ukraine, est le nouveau chef de l'État tchèque. La fonction est essentiellement honorifique, mais tout de même, le président nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la Banque centrale, les juges de la Cour constitutionnelle, et il assure enfin le commandement suprême des forces armées.

L'officier à la retraite, âgé de 61 ans, faisant face à l'ancien Premier ministre milliardaire Andrej Babiš, 68 ans. Il a déclaré durant la campagne électorale qu'il voulait être « un président digne », pour ce pays qui est membre de l'UE et de l'Otan. Il succède à Miloš Zeman, qui avait entretenu des liens étroits avec Moscou jusqu'au début de « l'opération spéciale » russe, comme dit le Kremlin, avant de s'en éloigner.

La République tchèque abrite environ 10,5 millions de personnes. La participation est de 70%, à l'issue d'une campagne d'entre-deux-tours dure. Petr Pavel était arrivé en tête du premier tour devant M. Babiš, il y a quinze jours, avec 35,4% des suffrages contre 35% pour M. Babiš, actuellement député, et qui a tenté de se présenter comme moins interventionniste que son adversaire sur l'Ukraine.

Soutien de la candidature de l'Ukraine à l'UE

Après Václav Havel, Václav Klaus et Miloš Zeman, Petr Pavel sera le quatrième président de la République tchèque depuis la scission avec la Slovaquie, en 1993, quatre ans après la fin du régime communiste tchécoslovaque sous influence soviétique. Il est considéré comme un héros de la guerre en ex-Yougoslavie, au cours de laquelle il avait notamment aidé à libérer des soldats français.

Chef de l'état-major tchèque par la suite, avant d'occuper, en 2015 et 2018, la présidence du Comité militaire de l'Otan, plus haut poste de responsable militaire de l'Alliance atlantique, le nouveau chef de l'État fait office d'ardent défenseur de l'appartenance de son pays à l'UE et à l'Otan, bien qu'il ait été, dans les années 1980, comme son adversaire du jour au demeurant, membre du Parti communiste.

M. Pavel se veut indépendant des jeux partisans. Il souhaite prolonger le soutien de Prague aux autorités de Kiev, et appuyer la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. M. Babiš a fait campagne contre lui en s'adressant aux inquiets des retombées du conflit, l'ancien chef du gouvernement laissant entendre que son adversaire pourrait entraîner le pays dans cette guerre.

Andrej Babiš s'était même attiré les regards à l'étranger en déclarant qu'il n'enverrait pas de troupes tchèques en aide à la Pologne ou aux pays baltes face à la Russie dans le cadre de la défense collective de l'Otan, pilier numéro un de l'organisation politico-militaire. Des propos sur lesquels il était aussitôt revenu. Une anecdote qui en dit long sur le rôle qu'a joué l'Ukraine dans cette campagne.

