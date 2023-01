Russie: les bénéfices des banques en chute libre

L'Union européenne a décidé ce vendredi 27 janvier de prolonger de six mois ses sanctions contre la Russie et prépare également de nouvelles mesures. Le secteur bancaire vient de terminer l’année avec son pire résultat depuis sept ans, mais se montre très résilient.

De notre correspondante à Moscou,

Bénéfice net du secteur en cette « année de crise 2022 », comme dit le quotidien RBK, 203 milliards de roubles, soit à peine deux milliards et demi d’euros. C’est une chute de 90% par rapport à l’année précédente, mais, et c’est ce que RBK souligne dès le début de son article, c’est mieux que les prévisions de la Banque centrale.

Les perspectives 2023 sont meilleures

Pour Reuters, le secteur bancaire russe, qui s’est vu couper le Swift, a dû fermer pour ceux qui en avaient toutes ses succursales dans une grande partie de l’Europe, montre « une certaine résilience ». C’est en effet surtout le début d’année qui a vu les revenus en chute libre. Les déposants ont retiré leur argent en masse au printemps avant de revenir en fin d’année.

Reste qu’il y a de la casse dans le secteur et certains établissements sont loin d’être rétablis. Pour cela, on s’accroche. Les perspectives 2023 sont meilleures : comme le reste de l’économie, le secteur bancaire entame un pivot, chute des portefeuilles en euros et dollars et liens plus étroits avec la Chine et l’Inde.

