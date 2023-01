Reportage

Belgique: une clinique de la Croix-Rouge pour les réfugiés de Bruxelles

Des demandeurs d'asile devant le siège de l'Agence fédérale belge Fedasil, à Bruxelles, en août 2022. AFP - ERIC LALMAND

2 mn

Entre 2 000 et 3 000 demandeurs d'asile à la rue en Belgique, selon les ONG. En 2022, le pays a enregistré 37 000 demandes de protection internationale, soit 40% de plus qu'en 2021. La place manque pour loger tous les requérants, comme la loi l'exige. La crise se cristallise aujourd'hui autour d'un squat dans la commune de Schaerbeek, où des centaines de réfugiés vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Le 16 janvier, la Croix-Rouge a ouvert une clinique quelques rues plus loin.