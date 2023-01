Royaume-Uni: Rishi Sunak annonce un plan à 1 milliard de livres pour l'hôpital public

Le NHS, l’hôpital public britannique, traverse une crise sans précédent : pénurie de personnels, services surchargés, files d’attente d’ambulances devant des urgences saturées. Résoudre les délais, c'est l’une des priorités du Premier ministre, Rishi Sunak, qui a présenté ce lundi 30 janvier un plan de sauvetage du NHS.

avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Un milliard de livres sterling sur deux ans pour l’hôpital public. Rishi Sunak promet -entre autres- 5 000 nouveaux lits et 800 ambulances supplémentaires, plus de moyens pour soigner les patients chez eux et non à l’hôpital, et accélérer les sorties. Mais le Premier ministre l’admet, le plan ne suffira pas à atteindre les recommandations des autorités, par exemple, réduire le délai de prise en charge par une ambulance à 18 minutes.

« Le plan prévoit un retour à 30 minutes d'ici à la fin de l’année. Et ensuite un retour au niveau d’avant la pandémie. Et je dirais que c’est ambitieux. Vu d’où on part, l’ampleur de la crise, cela représente des changements inédits en termes de rapidité et d’envergure », estime le Premier ministre britannique.

Aucun engagement sur le personnel

Rishi Sunak ne s’engage pas en revanche sur le personnel. Un poste sur dix reste non pourvu dans le NHS. Interrogé par une infirmière, il décline toute augmentation des salaires. « J’adorerais donner un coup de baguette magique et vous augmenter tous. Mais nous devons trouver un équilibre entre les salaires et tout le reste : nous voulons améliorer nos hôpitaux, plus d’équipements. Et puis, je ne veux pas augmenter vos impôts », a aussi expliqué le Premier ministre britannique.

Pour les syndicats, le plan va dans la bonne direction, mais il ne suffit pas. Deux jours de grève sont prévus la semaine prochaine.

