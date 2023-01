UE: Emmanuel Macron en visite aux Pays-Bas pour parler d'industrie

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, avant une réunion à Rome, en 2021 (photo d'illustration).

Emmanuel Macron se rend aux Pays-Bas ce lundi 30 janvier, pour une rencontre avec le Premier ministre Mark Rutte, afin de préparer le Conseil européen des 9 et 10 février à Bruxelles. Au menu des discussions : le soutien à l'Ukraine, mais aussi le renforcement de la politique industrielle européenne.

Avec notre correspondante dans la région, Laure Broulard

Le président français est à la manœuvre pour mobiliser autour d'une réponse volontariste de l'UE à l'Inflation Reduction Act américain (IRA), qui prévoit des aides publiques massives au secteur des technologies vertes.

Assouplissement des règles limitant les aides publiques nationales, fonds de souveraineté européen… Si les mesures proposées par Ursula von der Leyen pour soutenir l'industrie européenne sont vues d'un bon œil à Paris, elles ne font pas l'unanimité dans le nord de l'Europe.

Dans une lettre ouverte envoyée la semaine dernière à la Commission, sept États membres s'inquiètent de projets de « subventions non ciblées permanentes ou excessives » en réponse à l'IRA.

La Finlande, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, l'Autriche et la Slovaquie estiment que cela pourrait créer une concurrence dommageable entre les États et favoriser les pays les plus riches. Les signataires redoutent également une confrontation trop directe avec Washington.

Des préoccupations qui pourraient trouver un écho aux Pays-Bas. Frans Timmermans, vice-président néerlandais de la Commission européenne, ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, a co-signé une tribune sur le sujet avec deux autres commissaires, dans le Financial Times. Il s'y inquiète d'une possible fragmentation du marché unique si l'UE venait à subventionner massivement l'industrie.

