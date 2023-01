Ukraine: face à la demande de davantage de nouvelles armes de la part de Kiev, les Occidentaux au risque de l'escalade

L'Ukraine a besoin de nouvelles armes, pour faire face à une situation militaire « très difficile », dans l'est du pays, a déclaré dimanche soir le président Zelensky. Comment répondre à cette demande sans mettre le doigt dans une escalade avec Moscou, c'est la quadrature du cercle pour les Occidentaux. Depuis le Chili, le chancelier Olaf Scholz a été ferme : pas d'avions de combat pour Kiev et à Séoul, le patron de l'Otan se fait l'avocat de Kiev.

Publicité Lire la suite

L'Ukraine a besoin de nouvelles armes et de livraisons plus rapides pour faire face à une situation « très difficile » d'attaques constantes des forces russes dans la région orientale de Donetsk, a déclaré dimanche, dans un message vidéo, le président Zelensky. Bakhmout, Vougledar et d'autres zones de la région de Donetsk subissent « des attaques russes constantes ». « La Russie veut que la guerre s'éternise et épuise nos forces. Nous devons donc faire du temps notre arme. Nous devons accélérer les événements, accélérer les approvisionnements et ouvrir de nouvelles options d'armement pour l'Ukraine. »

La question des livraisons d'armes à l'Ukraine et la nature de ces armes a aussi été évoquée de Santiago du Chili par le chancelier allemand, actuellement en tournée en Amérique du Sud.

Pas d'avions de combat de Berlin

L'Allemagne n'enverra pas d'avions de combat en Ukraine, a affirmé dimanche Olaf Scholz. Après plusieurs semaines d'hésitation, Berlin a décidé la semaine passée d'envoyer en Ukraine 14 chars Leopard 2 de fabrication allemande et de permettre à d'autres pays européens de fournir des blindés similaires à Kiev. Mais « La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que déconseiller d'entrer dans une guerre d'enchères constante quand il s'agit de systèmes d'armes », a précisé le chancelier dans un entretien avec le journal Tagesspiegel, depuis Santiago.

► À lire aussi : Des chars lourds pour l’Ukraine, jusqu’où ira l’engagement militaire des Occidentaux?

La décision d'envoyer des chars allemands en Ukraine a été accompagnée par un choix similaire des États-Unis de fournir à l'armée ukrainienne des blindés Abrams de fabrication américaine.

Tout en remerciant Berlin et Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait aussitôt réclamé davantage, notamment des avions de combat et des missiles à longue portée. Dans son entretien avec le Tagesspiegel, Olaf Scholz met à nouveau en garde contre le « risque d'escalade » avec Moscou. « Il n'y a pas de guerre entre l'Otan et la Russie. Nous ne permettrons pas une telle escalade », assure-t-il.

Selon lui, il est « nécessaire » de continuer à parler avec le président russe Vladimir Poutine. Leur dernier entretien remonte à début décembre.

► À lire aussi : L’aide à l’Ukraine, un engrenage dangereux pour les Occidentaux?

Stoltenberg presse Séoul d'envoyer des armes à l'Ukraine

Confrontée en permanence à la menace nord-coréenne, Séoul a développé une industrie de guerre très efficace et réactive – plus réactive que celle des Européens souligne un spécialiste, et la Corée du Sud tient une place de plus en plus importante dans le commerce mondial d’armement. En Europe la Pologne est son principal client, Varsovie vient d’ailleurs de passer commande à Séoul de 50 avions de combats et plus d’un millier de chars, ainsi que d’autres armes.

Mais le temps presse pour l’Ukraine, plaide le secrétaire de l’Otan qui invite la Corée du Sud à envoyer directement des armes à Kiev, et donc à revenir, au nom de la démocratie, sur la politique qui lui interdit de fournir des États en conflit.

Jens Stoltenberg invoque par ailleurs le danger qu'une victoire de la Russie ferait peser sur la région, en envoyant le signal que l'usage de la force est le bon moyen pour arriver à ses fins... dans une partie du monde où de nombreux différents territoriaux opposent Pékin à ses voisins. Le chef de l'Otan précise que la Chine n'est pas un adversaire de l'organisation tout en alertant sur les risques d'une dépendance de ses membres vis-à-vis de Pékin.

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne