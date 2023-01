Ukraine: guerre d’usure sur le front sud-est et intenses combats dans le Donbass

Dans une maison en flammes suite à un bombardement russe dans la ville de Kherson, le 29 janvier 2023. AFP - GENYA SAVILOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au moins trois morts et six blessés dimanche 29 janvier dans des bombardements russes sur Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Plus à l’est, dans la région de Zaporijjia, dans une zone sous contrôle russe, les responsables locaux indiquent que quatre personnes ont été tuées par une frappe ukrainienne sur un pont de chemin de fer. Si sur le front du sud-est, Russes et Ukrainiens se livrent à une guerre d’usure, dans le Donbass, en revanche, les combats restent intenses, avec désormais deux points chauds.