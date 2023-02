HRW alerte l'Ukraine sur l'usage possible de mines interdites dans la région d'Izioum

Getty Images via AFP - MICHAEL M. SANTIAGO

Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations unies, brandit une mine PFM-1 «Petal» qui, selon lui, est laissée sur le territoire sous contrôle russe par les forces ukrainiennes, en août 2022 à New York.

Ce sont des armes particulièrement sournoises qui ne font pas la distinction entre civils et combattants L'ONG Human Rights Watch (HRW) met en garde l'Ukraine contre « l'usage apparent » par ses forces armées de mines antipersonnel interdites, dans la région d'Izioum, dans l'est du pays.

L'ONG a mené une enquête, juste après le départ des troupes russes dans cette région occupée pendant près de six mois par l'armée russe. Elle affirme avoir interrogé plus de 100 témoins.

Tout en rappelant que les forces russes, de leur côté, ont utilisé des mines antipersonnel dans de nombreuses régions d'Ukraine, Human Rights Watch affirme avoir documenté de nombreux cas de « mines papillon », de fabrication soviétique.

Si l'armée russe semblait être la cible, ces armes ont fait des victimes dans la population. Selon les services de santé interrogés par l'organisation, une cinquantaine de civils, dont au moins cinq enfants, ont été vraisemblablement blessés par ces mines pendant ou après l'occupation russe. Plus de 20 personnes ont dû être amputées.

L'ONG souligne que ces mines terrestres non neutralisées provoquent des déplacements, entravent l'acheminement de l'aide humanitaire et empêchent les activités agricoles. Elle demande aux autorités ukrainiennes d'ouvrir une enquête et de détruire les stocks.

« Les forces russes ont fait un usage répété des mines antipersonnel et commis des atrocités à travers le pays, mais cela ne justifie pas l'utilisation par l'Ukraine de ces armes interdites », écrit l'ONG dans son rapport.

Sur Telegram, le commissaire ukrainien pour les droits humains, Dmytro Lubinets, affirme pour sa part que « l'Ukraine respecte ses obligations internationales (…) et s'est toujours montrée disposée à accepter des enquêtes ».

