Royaume-Uni: des milliers d'enseignants dans la rue lors d'une journée de grèves massives

Reportage

Une importante journée de mobilisation a eu lieu le mercredi 1er février au Royaume-Uni. Sept secteurs, dont les hauts fonctionnaires et les cheminots, manifestent pour réclamer augmentation et amélioration des conditions de travail. Pour la première fois depuis le début de ce mouvement, les enseignants ont rejoint la grève.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

De nombreux automobilistes klaxonnent, en soutien aux milliers d’enseignants qui manifestent. Pour beaucoup, c’est la première fois, comme pour Shane. « Je gagne 19 000 livres par an [1 800 euros par mois], en tant qu’assistante de vie scolaire. Je gagnerais plus si je travaillais dans un supermarché ! », déclare la manifestante.

Face à l’inflation de 11%, le gouvernement propose 5% d’augmentation - financées par les écoles elles-mêmes. Des écoles qui n’ont même plus les moyens de fonctionner correctement, déplore Wendy. « Je travaille dans une école où l’on manque de papiers, où l’on n’a plus de tubes de colle. On manque de tout. Sans compter le chauffage, et tout ce qui augmente. C’est pour ça qu’on est là », explique-t-elle.

Des enseignants qui envisagent la reconversion

Dans le cortège, les pancartes le rappellent : on se mobilise pour l’avenir de vos enfants.

Daniella adore son travail, mais envisage sérieusement la reconversion. « Avec tous mes diplômes, je n’aurais jamais cru que j’aurais autant de mal à joindre les deux bouts. Je dois travailler à temps partiel, car je n’avais pas les moyens de payer la garderie de mes enfants ! Quand je discute avec mes amis qui travaillent dans le privé, ma situation financière leur paraît extrême », raconte Daniella.

Selon une étude du Syndicat national de l’éducation, un enseignant sur trois démissionne dans les cinq premières années.

►À écouter aussi Brexit: les Britanniques ont-ils tout perdu?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne