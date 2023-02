France: le président du Parlement ukrainien en visite dans un centre de réfugiés des Yvelines

Le président du Parlement ukrainien a passé 48 heures en France. Après avoir obtenu 12 canons Caesar mais pas les avions de chasse demandés, Ruslan Stefanchuk était, ce mercredi 1er février, dans un centre de réfugiés des Yvelines. Il a accompagné son homologue, Yaël Braun-Pivet, à la rencontre de compatriotes qui ont pris le chemin de l'exil.

Bogdana est arrivée dans le centre de réfugiés au mois de septembre. Elle est venue avec sa fille et a laissé son mari en Ukraine, au combat. Ce matin, elle est venue pour faire passer un message aux Français. « Je voudrais exprimer ma gratitude. Merci pour l'accueil, pour les possibilités de faire scolariser nos enfants », lance-t-elle.

Une centaine de réfugiés sont accueillis ici. Les enfants vont à l'école, les parents apprennent le français et pour certains, ont même trouvé du travail. Vie quotidienne, problèmes administratifs... Tous les problèmes du quotidien sont évoqués.

Ruslan Stefanchuk a tenu à venir ici pour remercier la France.« Je n'ai qu'un message : tout d'abord remercier la France pour son soutien et pour tout ce qui a été fait et de demander à maintenir cette solidarité et de continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire », a affirmé le président du parlement ukrainien.

Enjeu politique et militaire

Mais combien de temps ces familles vont-elles pouvoir rester ici ? Car l'accueil n'est que temporaire. Yaël Braun-Pivet souhaite appuyer leur demande de vivre dans ce centre jusqu'à la fin de la guerre. « On voit qu'ils ne veulent pas être déplacés à nouveau. On voit des familles qui ont retrouvé un collectif qui manifestement leur est cher et on comprend bien quand on a subi un déplacement un déracinement tel que celui-là, il est important de retouver un foyer. Et c'est ce qu'ils ont retrouvé ici », explique-t-elle.

L'enjeu principal de cette visite en France était avant tout politique et militaire. Ruslan Stefanchuk a achevé sa visite par une allocution devant les sénateurs et a appelé une nouvelle fois à l'envoi d'avions de chasse et de chars de combat Leclerc.

