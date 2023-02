Ukraine: les autorités lancent une vaste opération anticorruption

Les autorités semblent accélérer la lutte contre la corruption. Mercredi, la police et les services spéciaux ont effectué une vague de perquisitions aux domiciles de plusieurs membres de l’administration, mais aussi de personnalités de premier plan. Ces perquisitions interviennent à deux jours d’un sommet UE - Ukraine qui doit se tenir vendredi à Kiev. Le gouvernement de Kiev semble décidé à donner des gages à ses soutiens internationaux.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

L'oligarque Ihor Kolomoisky, longtemps troisième fortune d’Ukraine, était encore vêtu d’un banal survêtement d’intérieur lorsque les hommes du SBU, les services de sécurité ukrainiens, sont intervenus dans une de ses résidences, pour des motifs qui n’ont pas encore été divulgués.

Même traitement à l’égard d’Arsen Avakov, l’ancien puissant ministre de l’Intérieur, de 2014 à 2021, sous Petro Porochenko et sous Volodymyr Zelensky.

Mercredi, plusieurs dizaines de perquisitions se sont déroulées à différents niveaux de l’administration dans tout le pays et l’intégralité de la direction des douanes a été limogée.

Ce tour de vis intervient quelques jours après la révélation d’un scandale sur des appels d’offre douteux au sein du ministère de l’Intérieur, et il semble que Volodymyr Zelensky, qui dispose désormais d’une popularité et d’une autorité politique comme aucun président ukrainien ces trente dernières années, comprend que l’accélération du soutien financier et militaire des Occidentaux envers l’Ukraine, dépend de la lutte contre la corruption à l’intérieur du pays. Quitte à neutraliser les hommes, qui comme Kolomoisky et Avakov, l'ont porté au pouvoir il y a quatre ans.

