Guerre en Ukraine: Paris, Rome et Washington annoncent la livraison d'armes de plus longue portée

Berlin valide l'envoi de chars Leopard 1

Les forces ukrainiennes pourraient bientôt disposer d’une panoplie encore plus large de véhicules blindés allemands. Les 37 Gepard, bientôt 44, ces véhicules de défense aérienne ont été très appréciés sur place. La livraison de 40 chars légers Marder a été annoncée il y a un mois par Berlin. La semaine dernière, l’Allemagne annonçait l’envoi en Ukraine de 14 chars de combat Leopard 2 après une longue discussion et a autorisé les pays qui détiennent ces armements très efficaces pour une offensive à les céder à Kiev.

Ce sont maintenant des Leopard 1, des chars plus anciens que la Bundeswehr n’utilise plus depuis 20 ans, qui pourront être livrés à l’Ukraine par les industriels qui les détiennent. Deux sociétés disposent d’environ 200 exemplaires qui doivent être remis en état, ce qui peut prendre plusieurs mois. Kiev a salué cette autorisation accordée par Berlin, mais regrette qu’elle intervienne si tard, les chars Leopard 1 ayant été proposés à l’Ukraine dès le printemps dernier. Un problème sensible pour ses différents armements est celui des munitions qui manquent. Des pays qui en disposent comme la Suisse ou le Brésil refusent de les livrer. L’Allemagne démarche un peu partout pour régler ce problème.